A címvédő Győri Audi ETO KC százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört a női kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel a hatodik, utolsó fordulóban házigazdaként 35–29-re legyőzte a cseh Baník Most csapatát. A Ferencváros döntetlent játszott a francia Metz HB otthonában, így egy pontot visz magával a középdöntőbe.

Győrben a Baník Most vezetett két góllal a 7. percben, viszont a hazaiak egy időre átvették az irányítást, és Estelle Nze Minko vezérletével kiváló sorozatot produkáltak. A folytatásban felváltva estek a gólok, a csehek jól tartották magukat, mert a győriek nem fordítottak túlságosan nagy figyelmet a védekezésre (22–18). A második félidőben Amandine Leynaud védéseire alapozva növelte a különbséget a házigazda, a cseh bajnok több mint hét percig nem talált be. Hatékony védekezésének köszönhetően a negyvenedik percben már hét góllal is vezetett a címvédő Győr, amely végül megérdemelten győzött.

A Metz ezt megelőzően sorozatban 19 hazai mérkőzését nyerte meg az első számú európai kupasorozatban, Elek Gábor együttese azonban kiválóan védekezett és hatékonyan támadott, ennek köszönhetően a 42. percben már 5 góllal vezetett. A vendéglátók ekkor nyitott védekezésre váltottak, ami meglepte a zöld-fehéreket, akik 12 percen keresztül nem dobtak gólt. Ezt kihasználva a Metz egyenlített, és az utolsó percben a mérkőzés során először megszerezte a vezetést is, de Lukács Viktória öt másodperccel a lefújás előtt egyenlített (24–24). A Ferencváros két győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel csoportja harmadik helyén végzett, és egy ponttal jutott a középdöntőbe.