Gábor Áron ágyúja Budapesten

Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója beszédében kifejtette: fontosnak tartja, hogy a székház felújításával járó kényszerszünetet kihasználva gyűjteményeik más helyszíneken is láthatóak legyenek. A budapesti tárlat azért is fontos, mert a Hadtörténeti Múzeum fontos szakmai segítséget is nyújt az otthoni tárlat újragondolásához. Magyar–magyar kapcsolatok fűződnek szorosabbra ezáltal, de a múzeumok közötti szakmai kapcsolat is erősödik – taglalta a megnyitón az igazgató, aki szerint csodának nevezhető a kalandos ágyú hazahozatala Székelyföldre, ahogy az is csoda, hogy ma itt van Budapesten az ágyú.

Gábor Áron hős volt, alakjában ott van a székely találékonyság is. Mintegy hetven löveget készített a szabadságharc alatt, de csak egy ágyúcső maradt fenn, amelyet 1906-ban Kézdivásárhelyen találtak meg vízvezetékek lefektetése során. 1923-ban a Székely Nemzeti Múzeumba került, de 1971-ben Bukarestbe szállították, és csak 2010-ben tért vissza Sepsiszentgyörgyre – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. „2009-ben Románia első magyar kulturális minisztere lettem, és egyik első feladatomnak neveztem meg a székely ereklye visszaszerzését. Először csak ideiglenesen sikerült, aztán 2014-ben ismét miniszter lettem, akkor tudtuk befejezni az eljárást, az adminisztrációs folyamatot. Gábor Áron már életében példa, halála után pedig legenda lett, a rézágyúról szóló népdalt már a szabadságharc alatt énekelték Erdélyben, Jókai novellát írt Gábor Áronról” – mondta Kelemen Hunor.

171 év telt el Gábor Áron halála óta, és mi minden évben a magyarok Istenére esküszünk, hogy kitartunk a szabadság mellett – mondta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a Háromszék nem alkuszik programsorozatot lezáró Lesz ágyú! Lesz muníció! című tanulmánykötetet bemutatva. „Ilyen sok esztendő elteltével az idő rostáján csak az igazság maradt fent. És az igazság az, hogy jogunk van a saját hazánkhoz, Székelyországhoz. Megtanultuk, hogy nehéz időkben is élni kell. Nem örvendezhetünk felhőtlenül, mert most sem könnyű mifelénk az élet, de az igazság, az igazság marad. Ezeréves székelyföldi történelmünk alatt soha nem volt, nincs és nem is lesz olyan erőszakos hatalom, amely ezen változtatni tudna, Székelyföld egy fantasztikus, gyönyörű hely, különleges kultúrával és tehetséges emberekkel. Büszkék vagyunk rá és szeretjük a hazánkat. Ezt hiszem és ezt mondom: olyan lesz a jövőnk, amennyire hiszünk benne” – fogalmazott Tamás Sándor.