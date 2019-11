Szeretetből épült játszóteret avattak Kézdivásárhelyen

Átadták a kézdivásárhelyi Achim András utcában található speciális óvoda udvarán azt a játszóteret, melyért a Háromszéki Közösségi Alapítvány a Zöld Nap Egyesület, a Zarah Moden Kft. és a New Fashion Rt. támogatásával idén július 12-én szervezett kerékpáros adománygyűjtést a céhes városban.

A csütörtöki játszótéravatón Bartos Beáta vezető óvónő mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy álmuk valóra váljon és óvodájuk udvarán megépüljön a játszótér. Azt is elmondta, hogy a játszóteret nem csak a speciális óvoda apróságai, hanem a környéken lakó gyermekek is használhatják munkanapokon 13 és 17 óra között. Az óvoda gyermekei rövid műsorral köszönték meg a játszóteret, majd a 3. számú óvoda Pillangók középcsoportja mutatta be erre az alkalomra betanult műsorát.

Bereczki Kinga, a Háromszéki Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatója azt hangsúlyozta, hogy ez a játszótér szeretetből épült. Elismerését fejezte ki a kézdivásárhelyi közösségnek, amely „ismét szép példáját hozta az összefogásnak”. Azt is elmondta, hogy a Tekerj egy jó célért! akció során 33 ezer lej gyűlt össze, ebből a játszótér 15 200 lejbe került, a különbözetből egy okos padot szerelnek fel e hónap végéig Kézdivásárhely főterén. Végezetül szervezőként köszönetét fejezte ki a támogatóknak, akikre mindig lehet számítani. Őt követően Forró Huba, a sepsiszentgyörgyi speciális iskola igazgatója és Kész Ildikó, a Manócska Napközi Otthon vezetője köszöntötte a jelenlevőket.

Csütörtökön, egy nappal az avató előtt a Zöld Nap Egyesület nyolc önkéntessel csatlakozott a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a speciális óvoda cserjeültetési és takarítási akciójához. Több mint 300 gyorsan növekvő bokrot ültettek el az oktatási intézmény udvarára. A cserjéket a sepsiszentgyörgyi HOMA Kft. ajándékozta.