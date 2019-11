Csengő vers Csángóföldön

Az újfalusi, gajdári, lujzikalagori, dioszéni, trunki, ferdinándújfalusi, bogdánfalvi, budai, klézsei, szászkúti gyermekek már hetek óta készülnek a Csengő versre, ugyanis Petres Lászlótól feladatot is kaptak: fogalmazzák át Kányádi Sándor Tarlón túzok lépeget című versét csángósra, azaz a versben felsorolt rokonság (feleség, lány, ipa, napa, sógor stb.) minden tagjára találják meg a csángó megfelelőt. A feladat igen sokfélére sikeredett, hisz a különböző falvakban más-más megnevezéseket használnak, ezért végül Botezatu Victoria budai énekes változatát tanulták meg közösen a baróti Kelekótya együttessel, amely visszatérője a Csengő versnek. A jelen lévő ötven gyermek mind részt vesz a magyar oktatási programban, de ez nem azt jelenti, hogy minden szót értenek, sőt, inkább nagyon keveset, ezért a kiválasztott gyermekverseket először szavanként le kellett fordítani számukra, eljátszani, a ritmust kitapsolni, majd csak ezután áll össze a dallam. A játékhoz a gyermekek maszkokat készítettek, ez is hozzásegítette őket, hogy kimondjanak olyan magyar szavakat, amelyeket a helyszínen tanultak meg. Említettek miatt a Csengő vers olyan közösségi foglalkozássá válik, amelyen a főszerep a versé, a magyar nyelvé, de az is fontos, hogy a különböző csángó falvakból származó gyermekek együtt legyenek, és nem elhanyagolható az sem, hogy az alkalomból tanáraik is találkozhatnak.