Nagytakarítás

Az új miniszterelnök, Ludovic Orban két marokra fogta hatalma új seprűjét és nekifogott sürgősen takarítani. Reméljük, jól ki fogja seperni a szemet(ek)et a hatalomból. Most aztán végre tisztaság lesz a minisztériumok, mindenféle állami hivatalok, közméltóságok háza táján. A régebbi, magas beosztásokat betöltők között hemzsegtek az olyanok, akik ellen bűnvádi eljárás indult és aztán el is ítélték őket.

Még régi miniszterelnökünk, Adrian Năstase is börtönbe került. Ha azokat a minisztereket összegyűjtenék, akiket harminc év alatt elítéltek mindenféle korrupciós ügyekben, és egy helyre (például a kormánypalotába) összezárnák, egész jól el tudnának kormányozni minket, mert van gyakorlatuk az államigazgatásban. Reméljük, erre nem kerül sor, és az utolsó liberális miniszterek, akiket bezártak, Decebal Traian Remeș és Gheorghe Flutur maradnak, akiket az úgynevezett májashurka-ügyben ítéltek el. Rémes, hogy Remeș több ízben is elfogadott ajándékot és csúszópénzt, előnyös állami megrendelésekért cserébe a korábbi mezőgazdasági miniszter, Ioan Avram Mureșan közvetítésével, akit szintén elítéltek. Most legújabban a szintén liberális pénzügyminiszter, Sebastian Vlădescu (2005–2007) ellen indult bűnvádi eljárás egymillió eurós csúszópénz elfogadása és hatalommal való visszaélés miatt. Reméljük, ebből tanult a liberális Orban, ezért aztán mostantól csak becsületesebbnél becsületesebb embereket állít a minisztériumok és más közhivatalok élére, akikre még a gyanú árnyéka sem vetül, mint másik oszlopos tagjukra, a Buldog becenevű Vasile Blagára, akit azzal vádoltak, hogy 700 ezer eurós csúszópénzt zsebelt be, de aztán felmentették a vád alól.

Mostantól olyan igazságszolgáltatásunk lesz, amely nem hurcol meg ártatlan embereket, mint eddig. Reméljük azt is, hogy a most kinevezettek közül évek múlva senki nem fogja börtönben végezni. Különben három államelnökünk után is nyomoztak vagy nyomoznak. Ion Iliescut a forradalom és a bányászjárások dossziéja nyomja, amíg meg nem hal. Azután majd nyugodtan elítélhetik post mortem. Băsescun az eltűnt flottát keresték, és reméljük, olyan mélyre süllyedt, hogy nem kapják meg rajta az ujjlenyomatát. Elég az is, hogy most besúgással is vádolják. Iohannist okirat-hamisítással gyanúsították meg, de hát ő elnök lett, és nem illik piszkálni. Most már csak a levitézlett Dăncilă-kormány tagjait kell elítélni, és minden rendbe jön. Az új pénzügyminiszter, Cîțu máris Al Caponéhoz hasonlította elődjét, Teodorovici-ot, és bűnszövetkezet létrehozásáért akarja feljelenteni. Cîțu szerint az előző kormány eltitkolta a költségvetés valós adatait és kettős könyvelést vezetett, ahogy a hírhedt chicagói gengszter, Al Capone. Remélhetőleg az új európai főügyész, Laura Codruța Kövesi nem fog kegyelmezni az őt felemelkedésben gátoló kormány egy tagjának sem, és mind kinyíratja őket. Ahhoz, hogy tisztába tegyék a közéletet, mint hasmenéses csecsemőt, először a régi gárdát kell kicserélni.

Egy liberális képviselő meg is mondta a tévében, hogy nem lehet úgy csúfot űzni a hatalomból, mint ahogy a szociáldemokraták tették. Ezért csökkentik a minisztériumok számát. (Lehet, hogy nincs nekik elég liberális emberük minden tisztség betöltésére?) És az SZDP-s klientúrának, a protekciósoknak, ismerősöknek, rokonoknak, szeretőknek (és még szépen fejezte ki magát!) nincs mit keresniük a minisztériumokban. Vitapartnere erre megjegyezte, hogy ezek szerint embereket rúgnak ki! A válasz az volt: igen, kirúgjuk az SZDP protekciósait és szeretőit! Mire vitapartnere rezignáltan jegyezte meg: De ők is emberek! Reméljük, hogy most már csupa angyalokat fog alkalmazni az új hatalom Orban vezetésével. Ő megmondta, hogy miután rendet tesznek (vagy vágnak) a minisztériumokban, azután az állami cégek és közintézmények kerülnek sorra, amelyekből szintén két lábbal rúgják ki az inkompetens, politikailag kinevezetteket, és csupa átlátható, versenyvizsgával alkalmazott szakembereket neveznek ki. A meglévőket tesztelik szakmai és menedzseri képesség szempontjából, és ha nem felelnek meg, akkor kivágják őket is, mint a macskát... az ajtó elé...

Csak azt nem tudom, ezek után mi lesz a liberális politikusok protekciósaival, ismerőseivel, szeretőivel (és még szépen fejeztem ki magam). Mert hát ők is megérdemelnének némi jól fizető beosztásokat, hisz ők is emberek, nemde?