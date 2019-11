Első díjas kantaiak

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum két középiskolás tanulója, Nánia Hanna és Rancz-Gyárfás Hanna első lett a balladamondó, illetve a mesemondó kategóriában. Felkészítő tanáruk, Nagy-Babos Tamás elmondása szerint az eredmény fontos nem csak a két X. A osztályos tanuló, hanem a kantai iskola és az őket felkészítő tanár számára is, hiszen ez a szép eredmény azt bizonyítja, hogy végzik a dolgukat a 340 éves iskola és a város hírnevének öregbítéséért, Háromszékért, a magyarságért. Rancz-Gyárfás Hanna tegnap érdeklődésünkre arról számolt be, hogy az előző évhez viszonyítva sokkal erősebb volt a mezőny, és annak is örül, hogy Nánia Hannával külön kategóriában indultak és nem egymás ellen versenyeztek, hiszen így lehettek mindketten első díjazottak. Rancz-Gyárfás Hanna A két koma fogadása című mesével érdemelte ki a zsűri első díját. Nánia Hanna szerint az ő korcsoportjában kevesebben jelentkeztek, mint az előző esztendőkben, de a színvonal idén is nagyon magas volt, a főként tizenegy-tizenkettedikesek közül a zsűrinek nehéz dolga volt kiválasztani a legjobbat. Nánia Hanna a Fúdd el, jó szél, fúdd el című csángó magyar népballadával lett a maga korcsoportjában a legjobb.