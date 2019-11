A magyar biztosjelölt megkapta a jóváhagyást

Várhelyi megtiszteltetésnek nevezte, hogy része lehet Ursula von der Leyen megválasztott elnök csapatának, s együtt dolgozhatnak egy erősebb Európa megteremtéséért.

Az EP házbizottságaként működő Elnökök Értekezlete csütörtökön áttekinti az értékeléseket, ajánlásokat, majd várhatóan hivatalosan is lezárja a meghallgatásokat. A teljes biztosi testületről még az Európai Parlament plenáris ülésének is szavaznia kell. Ha minden a tervek szerint halad, erre november 27-én kerül sor. Ehhez arra is szükség van, hogy megállapítsák, annak ellenére van mód jogilag az új összetételű Európai Bizottság hivatalba lépésére, hogy a kiválásra készülő Egyesült Királyság kormánya nem jelölt tagot a testületbe.

Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november elsején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani. A jelenlegi cél december elseje, bár egyesek szerint ez sem tartható a hiányzó brit küldött miatt.