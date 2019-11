Siegfried Mureşan jelölését támogatják

Ludovic Orban kifejtette, az EPP kongresszusán több hivatali kollégájával is megbeszéléseket tervez, de a kormányfőkön kívül jelenlegi és leendő európai biztosokkal is kíván találkozni. Azt is elmondta, hogy az EPP főtitkárát a pártcsalád leendő elnöke nevezi majd ki, de a NLP nagy örömmel venné, ha Antonio Lopez Isturizt bíznák meg ezzel a tisztséggel.

Az Európai Néppárt szerdán és csütörtökön Zágrábban tartja tisztújító kongresszusát. Az eseményre negyven országból körülbelül 2000 küldöttet várnak. Az EPP elnöki tisztségére az egyetlen jelölt Donald Tusk volt lengyel miniszterelnök.

Alelnöki tisztségre pályázik David McAllister (Németország), Helen McEntee (Írország), Siegfried Mureşan (Románia), Averof Neofytou (Ciprus), Petteri Orpo (Finnország), Franck Proust (Franciaország), Paulo Rangel (Portugália), Ivan Štefanec (Szlovákia), Antonio Tajani (Olaszország), Esther De Lange (Hollandia), Mariya Gabriel (Bulgária) és Johannes Hahn (Ausztria). Közülük tíz alelnököt választanak majd meg.