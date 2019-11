Elgázoltak egy medvét Csernáton mellett

Mint arról beszámolt, a nagyvad az úttesten tartózkodott, azon a sávon, melyen autójával haladt, az ütközés következtében pedig megsérült, s a gépkocsi is roncsolódott. A rendőrségi szóvivő megjegyezte: a medvét egy, a helyszínre hívott állatorvos látta el. Az esetről a Transylvanian Wildlife Project non profit szervezet is beszámolt a közösségi médiában. Mint írják, állatorvosukat, Szász Istvánt kevéssel 5 óra előtt tájékoztatták a balesetről. A helyszínre siető szakember megállapította, a medve mindkét mellső lába sérült, felkarcsontja eltört, ezért elaltatta. Időközben az illetékes hatóságok is intézkedtek, hogy a nagyvadat a zernyesti medvemenhely befogadja. A civil szervezet tájékoztatása szerint a medve 6 órakor már szállítható állapotban volt.