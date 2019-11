Mi legyen a fizetésekkel?

A legalacsonyabb szavatolt fizetésről szóló döntés önmagában is elég nehéz a mindenkori kormányok számára, hiszen egymásnak ellentmondó szempontok és érdekek – a nagyobb fizetésért harcoló munkavállalói oldal és a cégek jövedelmezőségéért küzdő munkáltatói fél – kereszttüzében kell valamiféle megoldást találni. Különösen bonyolult az ügy egy átmeneti, igen-igen ingatag parlamenti többséggel bíró csapat számára. Nem véletlen hát, hogy Ludovic Orban is elég óvatosan közelített a kérdéshez, a tegnapi, 7,2 százalékos növekedésről szóló, Facebook-oldalán közzétett bejegyzése is egyelőre inkább csak a közvélemény tesztelésének tekinthető, hivatalos döntés hiányában. Ami azonban e közlésben figyelemre méltó, hogy meglehetősen közel áll a szociáldemokraták által ígért nettó százlejes emeléshez. Amely ellen viszont pár hete még igencsak visítottak a liberálisok, mondván, hogy nem lehet csak úgy, hasból növelni a fizetéseket, bármiféle számítás, hatástanulmány hiányában. Ehhez képest a Ludovic Orban által tegnap belengetett, 7,2 százalékos növekedésről szóló változat alig 17 lejjel marad alul a szociáldemokraták által tervezett összegtől. Olyannyira közel állna egymáshoz a két alakulat gazdaságpolitikája? Esetleg valamiféle pártok közötti megállapodás értelmében évekre előre meghatározott ütemben növelik a legkisebb kereseteket a társadalmi igazságosság elve jegyében, előmozdítva a szegénység felszámolását?

Ne legyenek illúzióink. Semmi egyéb nem történt, minthogy Ludovic Orban és liberális csapata hatalomra kerülve belátta: minimálbért emelni minden kormány számára jó, mert egyszerű és kényelmes módja ez annak, hogy növeljék az államkassza bevételeit. Mert a minimálbér növeléséhez szükséges pénzt úgyis a magánszférának kell kitermelnie, az állam pedig jól jár, hiszen a nagyobb fizetések után több járulékot fizetnek be az államkasszába. Ezzel a hozzáállással azonban több gond is van. Az egyik, hogy a meglebegtetett 1346 lejes nettó minimálbér is szégyenteljesen kevés, nem biztosítja egy család tisztességes megélhetését és aligha járul hozzá az elvándorlás megfékezéséhez. A másik pedig az, hogy ismét csak figyelmen kívül hagyja a munkáltatói oldal érdekeit, a megemelt bérköltségekért cserébe semmiféle adó- vagy járulékfizetési kedvezményt nem biztosít, ami áremelésekben, inflációban, munkahelyek megszűnésében üthet vissza, és a végén mindenki csalódott lesz: munkavállalók, vállalkozók, de maguk a liberális alakulat támogatói is.