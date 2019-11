Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a házigazda Eb-résztvevő, míg a vendégek csak a selejtezőből juthatnak a kontinenstornára. A hazai gárda már a 8. percben vezetést szerzett, Fabián Ruiz közelről gurított a hálóba, miután Ciprian Tătărușanu védte Daniel Carvajal lövését. A folytatásban is egyértelműen a mezőnyfölényben játszó spanyol csapat akarata érvényesült, amely a 33. percben kettőre növelte előnyét, ugyanis egy szöglet után Gerard Moreno bólintott a hálóba, aki a 43. percben másodszor is beköszönt, majd az első félidő ráadásában Adrian Rus jegyzett felszabadítás helyett öngólt. A szünet után is a házigazda irányított, majd a végjátékban Mikel Oyarzabal a jobb alsóba lőtt, beállítva a végeredményt.

A vereséget követően Cosmin Contra szövetségi kapitány bejelentette lemondását. A 43 éves szakember szerződése alapján a márciusi Nemzetek Ligája-playoffban is vezethette volna a román válogatottat. Contra 2017 szeptemberében Cristoph Daumot váltotta a válogatott élén. Az azóta lejátszott 24 meccsből 13 alkalommal győzött a nemzeti együttes, hat alkalommal játszott döntetlent és ötször kikapott. Az öt vereségből négyet a mostani Eb-selejtezők során szenvedett el a válogatott, a spanyolok és a svédek is oda-vissza verték a románokat. A pótselejtezők elődöntőjében Izland vagy Skócia lesz Románia ellenfele. Contra utódjáról a következő hetekben dönt a Román Labdarúgó-szövetség.

További eredmények, 10. forduló: * A: Koszovó–Anglia 0–4, Bulgária–Csehország 1–0. A csoport végeredménye: 1. Anglia 21 pont, 2. Csehország 15, 3. Koszovó 11, 4. Bulgária 6, 5. Montenegró 3 * B: Szerbia–Ukrajna 2–2, Luxemburg–Portugália 0–2. A csoport végeredménye: 1. Ukrajna 20 pont, 2. Portugália 17, 3. Szerbia 14, 4. Luxemburg 4, 5. Litvánia 1 * D: Írország–Dánia 1–1, Gibraltár–Svájc 1–6. A csoport végeredménye: 1. Svájc 17 pont, 2. Dánia 16, 3. Írország 13, 4. Georgia 8, 5. Gibraltár 0 * F: Svédország–Feröer-szigetek 3–0, Málta–Norvégia 1–2. A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 26 pont, 2. Svédország 21, 3. Norvégia 17, 4. Románia 14, 5. Feröer-szigetek 3, 6. Málta 3 * H: Albánia–Franciaország 0–2, Andorra–Törökország 0–2. A csoport végeredménye: 1. Franciaország 25 pont, 2. Törökország 23, 3. Izland 19, 4. Albánia 13, 5. Andorra 4, 6. Moldova 3 * J: Liechtenstein–Bosznia-Hercegovina 0–3, Olaszország–Örményország 9–1, Görögország–Finnország 2–1. A csoport végeredménye: 1. Olaszország 30 pont, 2. Finnország 18, 3. Görögország 14, 4. Bosznia-Hercegovina 13, 5. Örményország 10, 6. Liechtenstein 2. (miska)