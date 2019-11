Nyilvános vita helyett találkozás a sajtóval

Az első fordulót mintegy 15 százalékpontos előnnyel záró Iohannis határozottan elzárkózott attól, hogy nyilvános vitát folytasson ellenfelével, mondván, hogy nem hajlandó ily módon legitimálni azt az SZDP-t, mely szerinte az utóbbi három évben lábbal tiporta a jogállamiságot, kormányzati intézkedéseivel pedig mérhetetlen károkat okozott Romániának.

Iohannis döntését nemcsak ellenfele, hanem több jobboldalinak tartott médiaorgánum is bírálta. A Nemzeti Liberális Párt (NLP) jelöltje az elmaradt jelöltvita helyett nyilvános vitára hívott tegnap estére kilenc közismert újságírót és politológust az egyetemi könyvtárba, azt ígérve, hogy – a kiválasztott beszélgetőpartnerek – bármiről kérdezhetik. A kétszáz férőhelyes aulában egyetemi hallgatók és további akkreditált újságírók követhették figyelemmel a beszélgetést anélkül, hogy kérdezhettek volna.

Dăncilă egy ideig azt lebegtette, hogy ő hívatlanul is elmegy az államfő által meghirdetett találkozóra, tegnap délután azonban váratlanul ő is meghirdetett egy sajtóértekezletet, amely egy órával korábban kezdődött, mint Iohannis rendezvénye. A volt kormányfő azt hangoztatta, hogy bármilyen újságírót szívesen lát, és – a liberálisokkal ellentétben – a szerkesztőségekre bízta, kit küldenek a találkozóra. Részvételüket legfeljebb az korlátozhatja, hogy a parlamentet választotta rendezvénye helyszínéül, ahova normális körülmények között csak akkreditált újságírók léphetnek be.