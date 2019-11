PÉNTEKEN: Baróton 8 órától a NECC zártkörű természetismereti foglalkozása a baróti Boróka Nyugdíjasklub tagjaival. Házigazda: Dénes Kinga pszichológus, a klub vezetője. Helyszín: Boróka Nyugdíjasklub székhelye. Bardocon 15 órától a NECC zártkörű természetismereti foglalkozása. Házigazda: László Anna-Mária, a Benkő József Általános Iskola biológia szakos tanára. Helyszín: a foglalkozásban részt vevő osztály tanterme. Felsőrákoson 18 órától Az Erdővidék Kultúrájáért Díj átadása a felsőrákosi Ha­gyományőrző Dalcsoportnak a vidék hírnevének öregbítéséért kifejtett munkásságáért. Laudációt mond Gazda Klára néprajzkutató (Sepsiszentgyörgy) és Jánosi József táncoktató (Sepsiszentgyörgy). Közreműködik az erdőfülei Dobó Néptánccsoport. Helyszín: művelődési ház. Nagybaconban 19 órától a kovásznai Pódium Színjátszó Társulat Szélhámosok című előadása, amelyen három vidám jelenet, A körmenet, Majd a Jegenye és Víkend kerül bemutatásra. Rendező: Lázár-Prezsmer Endre. Helyszín: művelődési ház.

A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát!

Előadások Sepsiszentgyörgyön

TÖRTÉNELMI ELŐADÁS. A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében dr. Csikány Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem főmunkatársa, hadtörténész a történelmi eseményekben gazdag európai hadművészet (1789–1918) kiváló ismerőjeként tart előadást november 22-én, pénteken 18 órától Székely határőrök a napóleoni háborúkban címmel. * Napóleon katonai sikerei kétségtelenek. Életútjának feldolgozása számos formában örökítette meg a franciák császárának sikerét, de arról, hogy miként is találkozhatott az évszázad hadászati zsenije a jóval odébb élő székely határőrökkel, kevesebb információ, adatközlés lelhető fel. A jeles előadó levéltári kutatásainak köszönhetően erre vonatkozó, korabeli forrásokra is rávilágít. Csikány Tamás főbb kutatási területei a 19. századi vár- és erődítményrendszer és az 1848–1849-es magyar szabadságharc hadművészete.

ELŐADÁS A CUKORBETEGSÉG VILÁGNAPJÁN. November 23-án 10 órától a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete a Sweet Life Egyesülettel közösen előadás-sorozatot szervez a cukorbetegség világnapja alkalmából a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Idén a rendezvényt sorstársak tapasztalatai és elbeszélései is színesítik.

Könyvbemutató

SEPSISZENTGYÖRGY. Török Árpád Sepsiszentgyörgy városkalauza című kiadványát Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében mutatja be ma 17 órától dr. Péter Sándor. A bemutatást képvetítés kíséri. * Nagy Lóránt A nyakleves antológiája című könyvét ma 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében mutatják be. * Király Béla könyvbemutatója Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium dísztermében november 27-én 18 órától kezdődik. Király Béla a Székely Mikó Kollégium történelem–filozófia szakos tanára volt 11 évig, jelenleg az újpesti Bródy Imre Gimnázium pedagógusa, a Bethlen István volt magyar miniszterelnök által alapított Magyar Szemle szerkesztője. Egy rendhagyó író-olvasó találkozón a sepsi­szentgyörgyi közönségnek hozza el a Harangzúgás vagy laikus humanizmus című könyvét, mely az elmúlt időszakban különböző helyeken megjelent esszéit és publicisztikáit tartalmazza. A szerzővel volt tanítványa, Erőss Bulcsú beszélget.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház emeleti dísztermében ma 17 órától a kézdivásárhelyi születésű, jelenleg Csíkszeredában élő Iochom Zsolt Csókszereda című első verseskötetét bemutatja és a szerzővel beszélget Dimény-Haszmann Árpád költő, a Székely Hírmondó vezető szerkesztője. A könyvbemutatón a Kelemen Kata tanítónő által vezetett Szeretetiskola tanulói székely táncot adnak elő, Kelemen Zsanett diák Weöres Sándor A két nem című versét szavalja el.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház kamaratermében pénteken 19 órától Henrik Ibsen: A társadalom támaszai (rendező: Botos Bálint), a nagyteremben vasárnap 19 órától a Móricz Zsigmond Barbárok és Az utolsó betyár című novellái alapján készült Barbárok (rendező: Hegymegi Máté).

Zene

MOLTO DUO. Moldoványi András és Tomasz Máté koncertjére ma 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Park Hotel & Resta­urant épületében. Műsoron: Johann Sebastian Bach: G-dúr gambaszonáta, BWV 1027; Kodály Zoltán: Szonatina; Kodály Zoltán: Magyar rondó; Johannes Brahms: e-moll szonáta, op. 38.

A NAGYVÁRADI ÁLLAMI FILHARMÓNIA lép fel Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma 19 órától a hangversenyévad második koncertjén. Műsoron Szergej Prokofjev I. hegedűversenye, valamint Ludwig van Beethoven VII. szimfóniája. A zenekar élén Artur Kaganovskiy orosz-amerikai hegedűművész és karmester áll, szólista Regi Álexandros Papa hegedűművész.

LECKEHANGVERSENY. November 22-én, pénteken 10 és 12 órától a sepsiszentgyörgyi Leckehangverseny második felvonása a rágcsálók világába kalauzolja el a gyermekeket. A Codex régizene-együttes és meghívottjai előadásában a Mezei egér – házi egér című mesejátékot tekintheti meg a közönség a Tamási Áron Színház nagytermében.

XIX. HÁROMSZÉK KAMARAKÓRUS-FESZTIVÁL hangversenyére kerül sor pénteken 18 órától a Gyöngyvirág utcai református templomban az Eufónia Kulturális Egyesület szervezésében. Fellép a sepsiszentgyörgyi Pro Musica, Laudate, Vox Humana, a kovásznai Pastorala és a kézdivásárhelyi Cantus kamarakórus. Karnagyok: Sipos Zoltán, Lőfi Gellért, Szilágyi Zsolt Herbert, Szántó Kinga és Fórika Balázs. A belépés ingyenes!

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.15-től Terra Willy – francia animációs kalandfilm, románul beszélő; 16.30-tól Lengemesék 2. – Tél a nádtengeren – magyar animációs film; 18 órától Remélem, legközelebb sikerül meghalnod :) – magyar thriller, dráma, román felirattal és Ernelláék Farkaséknál – magyar dráma, angol felirattal; 20.15-től Depeche Mode: Spirits in the Forest – angol koncertfilm, román felirattal; 20.45-től Midway – amerikai–kínai történelmi dráma, magyarul beszélő.

Telefon: 0787 526 102.

Közösségi bál

Sepsiszentgyörgyön az Orchidea vendéglőben november 22-én, pénteken 18 órától jótékonysági bált szervez a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Belépő: egy személynek 200, két személynek 350 lej – tartalmazza egy teljes menü árát. Zenél a Press Tones független sajtózenekar. Az alapítvány küldetése: szebbé tenni a háromszéki emberek életét. Honlap: hka.ro.

Röviden

ELŐADÁS ÉS BESZÉLGETÉS. Ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban vetített képes előadásra és kötetlen beszélgetésre kerül sor a Honvéd-kút és a Sepsiszentgyörgyhöz közeli erdők állapotáról. Házigazda: Bagoly Levente és Toró Attila civil környezetvédő. Beszélgetőtárs: Csákány László erdész szakember.

EZÜST AKADÉMIA. Bálint Blanka Gyász a családban címmel tart előadást az 50 éven felülieknek szóló Ezüst Akadémián Kézdivásárhelyen ma 16.30-tól a Vigadó Művelődési Házban.

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA SZABÓ ENIKŐVEL. Benedek Elek születésének 160. évfordulója alkalmából ma 10 és 11 órától a kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében Szabó Enikő Metamorphoses meseterapeuta tart rendhagyó irodalomórát szervezett csoportoknak (1–4 osztályos diákoknak). A programot Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa támogatja.

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÍVBETEGEK EGYESÜLETE ma 17 órától a Gyermekjogvédelem épületében rendkívüli találkozót tart. Új tagok jelentkezését is várják a 0743 330 724-es telefonon.

ÁRAMSZÜNET. Egerpatakon (a villanegyedben) ma 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utca 14. szám alatti Farma-Line (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.