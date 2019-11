Elhalálozás

Megtört szívvel tudatjuk, hogy

CSORJA FERENCNÉ

UGRON ERZSÉBET

nyugalmazott tanárnő

életének 94. évében, házasságának 70. évfordulóján visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése november 21-én 14 órakor lesz a kovásznai ravatalozóháztól.

Emlékét örökké megőrizzük.

Bánatos férje, leánya, veje, rokonai, barátai

és tanítványai

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, sógor, após, rokon, szomszéd, a bölöni

id. GECSE ANDRÁS

életének 84., házasságának 59. évében 2019. november 19-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait november 22-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a bölöni ravatalozóháztól az unitárius temetőben.

Részvétfogadás csütörtökön 14–17 óráig és a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

„Emlékezzetek, mit mondtam. Bárhová is megyek, nem hagylak el sohasem. Töröljétek meg szemeteket, súgok valamit: szeretlek a síron túl is benneteket!”

Fájdalommal tudatjuk, hogy a zágoni születésű

özv. FEKETE JÓZSEFNÉ

FÖLDES GIZELLA

életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2019. november 22-én, pénteken 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Megemlékezés

Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz. Fájó szívvel emlékezünk a szépmezői

KARDA BORBÁLÁRA halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjék csendesen.

Szerettei

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a mikóújfalusi LUPULY GÉZÁRA halálának 6. évfordulóján és

LUPULY SAROLTÁRA halálának 11. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Lányaik és azok családja

Fájó szívvel emlékezünk az oroszfalvi

id. SIMON LÁSZLÓRA halálának hatodik hónapjában. Sírva gondolunk mosolygó arcodra, biztonságot adó két erős karodra. Elmentél tőlünk, de mindig velünk vagy, emléked szívünkben örökre itt marad. Nyugodjék békében.

El nem múló szeretettel,

a gyászoló család

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)

Szeretettel emlékezünk MÁTHÉ BLANKÁRA

(szül. HORTÁVER) halálának 10. évfordulóján. Jóságát, szeretetét őrizzük egy életen át. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Szeretetüket és jóságukat soha nem feledve emlékezünk drága jó szüleinkre,

MILOSOVICI KÁROLYRA halálának 26. és

MILOSOVICI MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.

Két lányuk és családjuk

Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesanyánkra,

KOMÁN IRÉNRE halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Egy szomorú őszi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk örökre elmentél. Emléked itt maradt szívünkben örökre. Szomorú szívvel emlékezünk az uzoni

id. BODOKI BÉLÁRA halálának nyolcadik évfordulóján.

Özvegye, szerető családja

Elmentél tőlünk egy hideg őszi napon, azóta tiéd a csend és a nyugalom. Megpihenni tértél a csendes temetőbe, fájdalmat hagyva szeretteid szívében. Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre,

ifj. BÁN SZABÓ KÁROLYRA halálának 25. évfordulóján. Nyugodj békében, drága gyermekünk.

Vérző szívű szülei,

testvére, László,

két lánya, Gizike és Beáta

Fájdalommal emlékezünk szüleinkre, a kisbaconi

SZÁSZ GÉZÁRA

halálának hetedik hónapjában és

SZÁSZ MAGDÁRA halálának második évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

Nézem őt, s nem látom már, messze ment, tudom, és távol jár, de bárhogy éget, bárhogy fáj, van, mi sosem múlik el. Nincs remény, és ő nincs már, csak a szívem őrzi, vár és vár. Nagyon hiányzol. Egy pillanat volt, és megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. A búcsúszó, amit már nem tudtál kimondani, elmaradt, de fájó emléked örökre megmarad. Fájó szívvel, könnyes szemmel, örök fájdalommal emlékezünk a hat hete elhunyt kökösi KORÉH ISTVÁN kántorra. Nyugodjék békében. Soha nem feledjük el, mindig a szívünkben él.

A gyászoló család

„Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, csak tőle jön szabadulásom. Csak ő az én kősziklám.” (Zsolt. 62:2) Fájó szívvel emlékezem a kökösi id. KOVÁCS JÓZSEFRE, akit 26 éve kísértünk utolsó útjára. Nyugodjék békében.

Nevelt lánya

Üres az udvar, üres a ház, hiányzol közülünk, nekünk ez nagyon fáj. Hiába borul ránk a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk a maksai id. LÁZÁR BENEDEKRE, aki már 15 éve távozott közülünk. Emléke legyen áldott.

Szerettei

