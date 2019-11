A november 16–17-én megtartott viadalnak a toszkánai Massarosa város adott otthont, s az európai úszószövetség naptárában szereplő viadalon összesen 451 versenyző vett részt. Az 57 klubot számláló mezőnyben ott volt a sepsiszentgyörgyi Ciprian SK két tehetséges úszója, Barabás András és Becze Zétény Benedek is. A megmérettetés első napján a felnőttek, majd másnap a kadet és ifjúsági korúak ugrottak medencébe.

A 16 esztendős Barabás András a 16–17 éves korosztályban állt rajtkőre, és 100 méter vegyes úszásban ezüstérmet szerzett 1:02.35 perces idővel, míg 50 méter pillangón egyéni legjobbat úszva harmadiknak csapott célba (26.74 mp). A két dobogós helyezés mellett Barabás összehozott két ötödik helyet is 50 és 100 méter gyorson (24.80 és 54.07 mp), és mindkét számban javított a korábbi egyéni csúcsán. A 15 esztendős Becze Zétény Benedek a kisebbek kategóriájában (13–15 éves) versenyzett, és ő is szerzett egy ezüstérmet, miután 30.20 mp időeredményével második lett 50 méter hátúszásban (egyéni rekord). Emellett 100 méter háton is egyéni legjobbal ért célba, és 1:06.44 percnél állította meg az időmérő órát.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a Kovászna megyei úszósport ismét egy ilyen rangos versenyen képviseltette magát. A sportklub versenyzői újra kitettek magukért, s a két ezüst- és egy bronzéremért, valamint az egyéni csúcsokért dicséret illeti őket. Büszke vagyok a fiúkra” – nyilatkozta érdeklődésünkre Ciprian Grosu, a megyeszékhelyi együttes edzője. (tif)