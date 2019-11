Új védőoltás

A méhnyakrák megelőzésére szolgáló ingyenes védőoltást azok a 11–14 éves és nagyobb korú lányok kapják meg elsőkként a háziorvosi rendelőkben, akiknek szülei 2017–2018-ban erre igénylést nyújtottak be. A méhnyakrákba bele lehet halni, de oltással, szűréssel meg is lehet előzni ezt a betegséget. Ugyanakkor szükség van a felvilágosító kampányokra is, ha a minisztérium új oltásokat akar bevezetni, mivel ennek hiányában csak elherdáljuk a beszerzett vakcinát, amint ez több ízben is történt – szögezte le Victor Costache miniszter. A kampányban tudatosítani akarják a lakosságban a HPV-vírus okozta veszélyt, illetve az oltás hasznosságát. Az orvosokat és gyógyszerészeket is felkészítik arra, hogy tisztán és érthetően adják át a lakosságnak az oltásra vonatkozó információkat. A szülők elsősorban a háziorvosoktól kérhetnek felvilágosítást. (Agerpres)