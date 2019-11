Az EPP leköszönő elnöke a szervezet zágrábi kongresszusát megnyitó beszédében azt mondta: e döntéssel megmutatták, hogy nincs elképzelésük, és hogy hiányzik a határozottságuk. „Megszegtük az ígéretünket és elveszítettük a hitelességünket a régióban, valamint ajtót nyitottunk Oroszországnak, Kínának, Törökországnak és az öbölbeli államoknak” – hangsúlyozta. (A múlt hónapban rendezett EU-csúcstalálkozón Franciaország blokkolta a balkáni államok csatlakozási tárgyalásainak megkezdését – szerk. megj.)

Daul kiemelte: szoros egységbe tömörülő Európára van szükség, amely garantálni tudja álláspontját a nemzetközi kérdésekben. Úgy vélte: egyetlen ország sem tud egyedül szembenézni az Oroszország és Kína imperialista politikája jelentette kihívásokkal, Európa országai olyan világos vízióval rendelkező óriásokkal állnak szemben, amelyeknek nem kell döntéseiket saját polgáraik felé igazolniuk – mondta. Hozzátette: meg kell védeni az uniós állampolgárokat, a vállalatokat és az értékeket. A fontosabb kihívások között említette a klímaváltozást is, amely témája lesz a kongresszusnak. Daul elítélte az úgynevezett zöld populizmust és egyfajta középutat szorgalmazott. Kifejtette, hogy a zöld populisták és az éghajlatváltozás létezését tagadók között kell megtalálni az arany középutat, amellyel harcolni tudnak a klímaváltozás ellen, de egyben megvédik a munkahelyeket és a gazdaságot is. Jelezte, hogy az európaiak aggódnak a bolygóért, de saját jövőjüket, fizetéseiket és nyugdíjaikat is féltik.

Daul szerint az EPP-nek komolyan foglalkoznia kell a biztonságpolitikával is.