Málnásfürdőn óvodát avattak

A térség talán legelső vidéki óvodája kezdte meg működését 1940-ben Málnáson Tőkés József helyben szolgáló református lelkész kezdeményezésére, ezért úgy is értékelhetjük, hogy az óvodai nevelés mindig fontos volt ezen a vidéken – ezt fogalmazták meg többen is a felújított málnásfürdői óvoda tegnapi átadóünnepségén. A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztő programjában korszerűsített létesítményben Baló Adél jelenleg nyolc gyermek óvónője, az épületben működő egyetlen összevont elemi osztályban Tomsa Enikőnek tizenhárom tanítványa van.

Málnásfürdőn régóta apad a gyermeklétszám, s bár törvény szerint nem működhetne öt osztály egyetlen összevont csoportban az előkészítőtől negyedikig, ez az egyetlen kivétel Háromszéken. Ebben az osztályban öten kezdték szeptemberben az előkészítőt, hárman búcsúznak tanév végén a negyediktől, de lesz utánpótlás – mondta lapunk érdeklődésére Tomsa Enikő tanítónő. Az óvodában nyolcan vannak, a nagycsoportosok már a tegnapi avatón bizonyították, hogy iskolaérettek, mert a népi gyermekjátékokat bemutató műsorukban ők voltak a vezéregyéniségek. Látszólag azt is jó néven vették, hogy a meghívottak és a vendégek nem léptek az új játékszőnyegre, és így a kisszékeken helyet foglaló elöljáróságok sem tűntek nagyon hivatalosnak.

Burus-Siklódi Botond, az óvodafejlesztési program egyik stratégiai partnere, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke hangsúlyozta, hogy több helyszínen akadályokba ütköztek, de Málnásfürdőn a helyi önkormányzat és az iskola vezetősége is sokat segített a beruházás megvalósításában. Felújították az iskolának is helyet adó épület óvodai részét, új játszótéri elemmel bővült az udvar, részben megújult a kerítés, de felszereléseket is kapott az óvoda. Hozzá hasonlóan Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is megköszönte a magyar kormány támogatását, és elmondta, a román állam tizenkét esztendeje nem finanszíroz iskolafelújítási, -építési munkálatokat, az a program pedig, amelyet a háromszéki önkormányzat indított a települések modernizációja érdekében, csak 1–10 millió forintnak megfelelő beruházási támogatást jelent egyenként az oktatási intézményeknek. Szotyori Angéla, Málnás község polgármestere arról beszélt, hogy a gyermekek az óvodában kezdik meg a beilleszkedést, ami segíti őket az iskolában is, itt alapozzák meg az identitásukat, itt kapnak először anyanyelven történő képzést.

Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár ismertette, hogy a magyar kormány óvodafejlesztési programja párhuzamosan zajlik Magyarországon és a határon túl. Az elmúlt három esztendőben a Kárpát-medencében hétszáz óvoda felújításához és száztíz megépítéséhez nyújtottak támogatást, Erdélyben közel 25 milliárd forintos fejlesztést terveznek, amiben a történelmi egyházak mellett stratégiai partner az RMPSZ, amely közel hatmilliárd forintos fejlesztés lebonyolításában vesz részt. Az államtitkár hangsúlyozta, általában a beruházások valódi értéke ennél valamivel több, amit a helyiek teremtenek elő, és ez azt jelenti, hogy a program tulajdonképpen forrásokat indukál ezekhez a célokhoz. A málnásfürdői óvoda felújításához a magyar kormány közel 30 millió forinttal járult hozzá – mondotta.

A szóban forgó óvodafejlesztési programban Háromszéken öt óvoda szerepel felújítási, bővítési tervekkel, nyolc egység felszereléseket, oktatócsomagokat, bútorzatot kap, és több mint tíz óvoda játszóterét bővítik, újítják fel.