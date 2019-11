Mit ígért a kormány?

A költségvetés időben való elfogadása és a személyi jövedelemadók átláthatóbb visszaosztása mellett a nagyobb hazai városok elöljárói több más pénzügyi jellegű intézkedést és bizonyos ingatlanok (a romladozó szakszervezeti művelődési házak és az üres vagy kihasználatlan katonai épületek, területek) átadását is kérték – követeléseiket Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester összefoglalója alapján tegnapi lapszámunkban közöltük Kiszámíthatóságot és ingatlanokat kérnek címmel –, ezen utóbbi igényükre azonban csak olyan ígéreteket kaptak, hogy az új kormány „megpróbálja” kijavítani az előző kormánynak az önkényes pénzosztással elkövetett hibáját, illetve próbál megoldást találni az említett ingatlanokra vonatkozóan is. Hírügynökségi beszámoló szerint Ludovic Orban egyetértett azzal, hogy teljesen átlátható módon kell kiutalni az önkormányzatoknak a pénzt, az egyesületeikkel való egyeztetés és bizonyos kritériumok alapján. Florin Cîţu pénzügyminiszter elismerte, hogy sok önkormányzat nem tudja kifizetni a működési költségeit vagy a fogyatékkal élők juttatásait, és közölte, hogy ezt megpróbálják tekintetbe venni az idei költségvetés kiegészítésénél, de megjegyezte: a kiutalásoknál nem az lesz a szempont, hogy nem saját hibájukból kerültek ebbe a helyzetbe. Aki kapott pénzt a tartalékalapból, annak már nincs szüksége rá – jelentette ki Orban, aki azt is elmondta: a kormány tartalékalapja teljesen üres, megoldást a költségvetésben, nem a tartalékban kell keresni.