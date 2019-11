Terepgyakorlaton a bolyaisok

Ilyen az alsórákosi bazaltfejtő területe is, ahol a termelés megszűnése miatt is félbemaradt a gazdasági tevékenység. A napokban lezajlott terepgyakorlat során a hallgatók megismerkedtek a jellegzetes sötét és szürkébb színű, vulkanikus eredetű bazaltféleségekkel és a legjellegzetesebb melléktermékekkel: vulkáni bombákkal, hólyagos bazalttal, lapilivel, vulkanikus törmelékekkel, magasan álló lávakürtőkkel és ezeknek régebbi, de napjainkban is értékes kőipari felhasználásával: építő- és aprított kövekkel, perlitekkel. Volt alkalom megcsodálni a bányaüreg egy mélyebb részében elhelyezkedő, kristálytiszta vizű tavat is. Alsórákos községben az antropogén, az emberi kéz által alkotott környezetet is megismerték: a Sükösd-Bethlen-várkastélyt, megóvásának kérdéseit, amelynek gondját a helybeli erdő-közbirtokosság vállalta fel. Bejárták a település temetőjét, ahol az egyedi motívumokkal és színezettel készült, lábtól való gombosfákat tanulmányozták, nem kevésbé pedig a települést körülvevő persányi hegykoszorút, valamint azt az emléktáblával megjelölt lakóházat, ahol az író Nyirő József töltötte alsórákosi éveit. A terepgyakorlat földtani részéhez geológus szakember szolgáltatta a magyarázatot, jelen volt Bartalis Ildikó kari vezető és Ráduly Lenke óraadó tanár.