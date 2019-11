Aszfalt a Kós Károly úton

Az alsó aszfaltréteget már kiöntötték a Kós Károly út középső szakaszának lezárt oldalán, a következő napokban pedig a koptatóréteget is elterítik, s átadják a forgalomnak az Andrei Şaguna és a Patak utca közötti részt is – közölte Antal Árpád polgármester.

A tél beállta előtt a járdákat is járhatóvá teszik, az előpataki elágazásnál levő körforgalomig tartó szakasz felújítása azonban jövőre marad. Az Andrei Şaguna utcában (a dohánygyári hegyen) jelenleg az esővíz-elvezető rendszer kiépítésén és a különböző kábelek (áram, tévé, internet stb.) lefektetésén dolgoznak, ezeket a héten be kell fejezni.

Ugyancsak az esővíz-elvezető kiépítése zajlik az Ág utcában is, s amíg az idő megengedi, az önkormányzat saját cége, a Sepsi Útépítő Kft., illetve a városi kertészet munkatársai több helyszínen is javítgatnak ezt-azt: leaszfaltozták a Művész mozi előtti parkolót, a Jövő és az Esthajnalcsillag utcában, a Császár Bálint utca és az Ág utca sarkánál található tömbházak között a járdákat újítják fel, a Gyöngyvirág utcai 35-ös tömbház mögött a parkolókat és a járdákat is, szerte a városban pedig a gyalogátjárókat festik újra.

Bizonytalan időre abbamaradt azonban a Kisstadion építése, a kivitelezővel felbontotta a (tíz éve megkötött és különösen az árakat illetően jócskán meghaladott) szerződést az önkormányzat, és mivel az új közbeszerzési eljárás meghirdetése mellett külön dokumentációt kell készíteni arról, hogy mennyire haladtak eddig, és külön arról, hogy mi van még hátra, egyelőre nem tudni, mikor lehet folytatni a beruházást.