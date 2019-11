Elbeszélt egymás mellett Iohannis és Dăncilă

Dăncilă diktátori hajlamú, felfuvalkodott, de konkrét eredményeket felmutatni képtelen, részrehajló, a valós vitát kerülő, gyáva embernek nevezte Iohannist, és azt ígérte, hogy ha megválasztják, ő valamennyi román elnöke lesz és a románok nemzeti méltóságát fogja védelmezni. A parlament épületében tartott többórás sajtóértekezletén azt állította, hogy több eredményt ért el másfél éves kormányfői tevékenysége során, mint Iohannis ötéves elnöki mandátuma alatt. Rámutatott: a szociáldemokrata kormányok három éve alatt a minimálbér több mint másfélszeresére nőtt, megháromszorozódott az orvosok bére, 80 százalékkal emelték a tanárok fizetését. Ezzel szemben szerinte Iohannis semmivel nem szolgált rá az államfői javadalmazásra, egyedüli elfoglaltsága az SZDP-kormány munkájának akadályozása volt. A volt miniszterelnök azt ígérte: államfőként nem rombolni, hanem építeni fog, azon lesz, hogy a fiatalok büszkén vállalják románságukat, és nem magyarázkodni fog, ha Brüsszelbe utazik, hanem harcolni Románia érdekeiért.

Klaus Iohannis hivatalban lévő elnök az egyetemi könyvtárban mintegy kétszáz hallgató előtt egy pódiumbeszélgetésen vett részt, ahol kilenc általa kiválasztott mérvadó újságíróval és politológussal beszélgetett. Azt állította, első ötéves mandátuma azzal telt, hogy megvédje a román jogállamiságot a Szociáldemokrata Párt támadásaitól, és ahhoz kért választói felhatalmazást, hogy elkezdhesse a „normális Románia” építését. Úgy értékelte, az államfői jogkörök birtokában sikerült megakadályoznia, hogy az SZDP – néhány bűnöző megmentése érdekében – maga alá gyűrje az igazságszolgáltatást, és sikerült „Európában tartania” Romániát. „Lehet, hogy szerénytelenül hangzik, de nélkülem a jogállamiság összeomlott volna” – summázta Iohannis.

Az elnök megismételte: azért hárította el Dăncilă kihívását, mert nem legitimálhatta egy nyilvános vitával a jogállamiságot aláásó SZDP államfőjelöltjét. Szerinte ideje az SZDP-t egy időre ellenzékbe küldeni, hogy „legyen ideje demokratizálódni”, és el lehessen kezdeni azokat az intézményi reformokat, amelyek az állampolgár szolgálatába állítják az államapparátust, elindítva Romániát a modernizálás útján. Ehhez nemcsak saját pártja, hanem a versenyből kiesett jelölteket támogató pártok szavazóira, többek között a romániai magyarok támogatására is számít. Az RMDSZ „fiatalos és laza” kampányt hirdető államfőjelöltje, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök egyik nyilatkozatára utalva Iohannis azt mondta: ő is „vagány” országot akar, akárcsak a romániai magyarok, és kifejezte meggyőződését, hogy vele együtt ezt meg is valósíthatják.



Tegnapi kommentárok

A bukaresti sajtó tegnap ironikus kommentárokkal reagált az egyidejű kampányrendezvényekre, amelyekkel az elnökválasztás második fordulójába jutott jelöltek a közvetlen televíziós vitát próbálták helyettesíteni.

Iohannist a jobboldali média is élesen bírálta, amiért elhárította a tévévitát, és nem találta meggyőzőnek azt a „pótvitát” sem, amellyel az államfő azt próbálta bizonyítani, hogy nem futamodik meg a kényes kérdések elől. Iohannis kampánystábja ugyanis nem bízta a szerkesztőségekre, hogy kit küldenek a pódiumbeszélgetésre, hanem név szerinti meghívókat küldött a rendezvény szereplőinek, így az SZDP okkal vádolhatta azzal az elnököt, hogy csak a „baráti sajtót” engedte kérdezni. A Hotnews portál szerint az is visszatetsző volt, hogy Iohannis rendezvényén maga az elnök volt a moderátor, aki szót adott a kérdezőknek. A Cotidianul Vita önmagával: Iohannis adta be a labdát, Iohannis fejelt címmel kommentálta az elnök kampányrendezvényén tapasztalt visszásságokat.

A legtöbb csípős megjegyzést azonban a kör területét firtató kérdésre adott válaszukkal váltották ki az elnökjelöltek, melynek előzménye az, hogy a ploiești-i Olaj- és Gázipari Egyetem mérnöki oklevelével rendelkező Dăncilă korábban azzal támadta fizikatanár végzettségű ellenfelét – aki azt állította: a diákoknak adott magánórákból volt pénze több lakást vásárolni –, hogy ő ingyen korrepetálta matematikából az ismerősök gyerekeit.

Erre utalva a sajtóértekezletén az egyik újságíró megkérdezte, mi a kör területének képlete. Dăncilă rávágta, hogy sugár a négyzeten, majd amikor a kérdező kijavította őt, az újságíró szavait megismételve hozzátette: „Pi szorozva a sugár négyzetével.” Nem sokkal később erről a jelenetről a másik rendezvényen is beszámolt az egyik újságíró, de Iohannis csak kinevette Dăncilă tévedését, ő maga nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre.

Az eset kapcsán a médiában gúnyrajzok tucatja látott napvilágot, a Iohannist támogató Adevărul publicistája pedig arról cikkezett, hogy Dăncilăt inkább az SZDP-hez közelebbi „szakterületről”, a „bűnözői körről” kellett volna faggatni.

A jobboldali G4Media.ro portál azt is megírta, hogy a párhuzamos jelöltvita idején több mint százezren kerestek rá az interneten a kör területének képletére, közülük a legtöbben Szeben megyében, ahol a választók kétharmada Iohannisra voksolt az első fordulóban.