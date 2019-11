Tél váltja az indián nyarat

Országszerte lehűl az idő, és csapadékra is számítani kell, főleg a déli régiókban – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az előrejelzés szerint november 20-án 18 órától november 23-án 10 óráig időszakos esőzések várhatók, főleg az ország déli felében, ahol a lehulló csapadékmennyiség meghaladhatja a 20–25 litert négyzetméterenként. Olténiában elszórtan akár 40–60 liter is eshet négyzetméterenként. Pénteken és szombaton az ország keleti régióiban hidegebb lesz a november végi időszakra jellemző sokévi átlagnál, 1500 méter fölött havazásra is számítani kell. Moldvában, Erdély délkeleti részében és Munténia dombvidékein a vegyes csapadék miatt talaj menti jégképződés valószínű. A Keleti- és a Déli-Kárpátokban felerősödik a szél, akár 70–80 kilométeres óránkénti sebességgel is fújhat havazás közben.