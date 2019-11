Egy asszonyról és két gyermekéről (12 és 14 évesek), egy felnőttről, illetve egy másik, 11 éves gyermekről van szó; a felnőtteket a sürgősségi kórházba, a gyerekeket a Louis Ţurcanu Kórházba vitték. Az egészségügyi tárca tegnap esti közleménye szerint negyvennégy személyt, köztük harminckét gyermeket ápolnak még a temesvári kórházakban: 9 személyt a Pius Brînzeu Megyei Klinikai Sürgősségi Kórházban, hármat a temesvári városi kórházban és 32 gyermeket a Louis Ţurcanu Sürgősségi Gyerekkórházban. Raul Pătrașcu, a temesvári Victor Babeș Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem asszisztense az eset kapcsán azt nyilatkozta, hogy az alumínium-foszfid, amelyet kártevőirtásra használt a temesvári cég, már kis mennyiségben is halálos, és nincs rá ellenszer. (Agerpres/Transindex)

KIVIZSGÁLÁS BECALI ELLEN. Pénzmosás miatt büntetőjogi kivizsgálást indított az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) George Becali üzletember és unokaöccse, Vasile Geambazi ellen. A kivizsgálás egy, az Országos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság (ANRP) által kezelt kártérítési üggyel kapcsolatos, amelyben állítólag túlértékeltek egy 20 hektáros területet. A DNA szerint a pénzmosást 2014 és 2019 között követte el a két üzletember. Az ügyészek korábban már elkezdtek vizsgálódni az ANRP egyik munkatársa ellen, akinek az ingatlanok értékének megállapítása volt a feladata. Ellene hivatali visszaélés miatt folyik vizsgálat. A jelek szerint az ANPR munkatársa 184 819 120 lejre értékelt fel egy Bukarest melletti 21,75 hektáros telket, illetéktelen nyereséghez juttatva ezzel a két üzletembert, akik utólag többször megforgatták a pénzt, hogy elrejtsék annak valós származását – állítják az ügyészek. (Agerpres)

REKORDOT DÖNTENÉNEK A CFR VONATAI egy képzeletbeli lassúsági versenyen – írja a Főtér, összesítve a december 15-én életbe lépő új vasúti menetrend leglassúbb járatait. A lap szerint a visszafejlődés a legfontosabb vasútvonalakat érinti, amelyek főleg a Kolozsvárra, Jászvásárba, Bukarestbe vagy Temesvárra tartó vagy onnan hazautazó egyetemistákat szállítják. Jó hír, hogy a Bukarest és Kolozsvár közötti gyorsvonat (IR 1645) fél órával kevesebb idő alatt teszi meg a jelenlegi 9 óra 20 perces távot, és enyhén csökken a Bukarest és Szatmárnémeti közötti utazási idő is: az IRN 1741-es járat 14 óra 52 perc helyett 14 óra 39 percet zötykölődik. A képzeletbeli lassúsági versenyt szerintük a Jászvásá és Temesvár közötti IRN 1765-ös járat nyerné meg, annak ellenére, hogy négy perccel lerövidül az utazási ideje, 18 óra 16 percről 18 óra 12 percre. Ugyanezen az útvonalon döcög az egyetemisták körében csak az éhezés vonataként emlegetett IR 1833-as járat is, melynek utazási ideje 16 órára nő. Dobogós még az IRN 1641-es, mely saját lassúsági rekordját is megdönti. 10 óra 32 perc helyett december 15-től 12 óra 10 perc alatt teszi meg a Bukarest–Nagybánya útvonalat. Ahol nőtt az utazási idő, évről évre romlik a vasúti infrastruktúra állapota, ahol pedig csökkent, ott sikerült javításokat eszközölni. (Főtér)