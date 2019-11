Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa,

a sepsiszentgyörgyi

GECSE JÓZSEF

életének 89. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Temetése 2019. november 23-án, szombaton 15 órakor lesz a szemerjai ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4228

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a nagyajtai

TÓTH LEVENTE

életének 39. évében hosszas betegség után elhunyt.

Temetése 2019. november

23-án, szombaton 13 órakor lesz a Nagyajta 16. szám

alatti családi háztól.

Gyászoló családja

4314944

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj, édesapa, após, nagytata, testvér, rokon,

CZOFA JÁNOS

62 éves korában hirtelen

elhunyt.

Temetése 2019. november 22-én, pénteken 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4314937

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

id. GYALAI SÁNDOR

volt vadász

73 éves korában elhunyt.

Temetése 2019. november 23-án, szombaton 14 órakor lesz a bodoki ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4314938

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették,

hogy a kézdiszentléleki

SZŐCS FERENC

életének 86. évében elhunyt.

Temetése 2019. november 23-án 14 órakor lesz a kézdiszentléleki ravatalozóházból a helyi temetőben.

A gyászoló család

842

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi születésű

sepsiszentgyörgyi

SZÁSZ MIHÁLY

életének 72. évében hosszas betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2019. november 23-án, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4314948



Részvét

Megrendülten értesültünk volt osztálytársnőnk, KASSAI RÓZSA (Rozsó) elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

A Székely Mikó Kollégiumban 1960-ban végzett

volt osztálytársai

4314958



Köszönet

Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik együttérző szeretettel, segítséggel, virággal osztoztak mérhetetlen fájdalmunkban, és utolsó útjára elkísérték drága halottunkat, ORBÁN ISTVÁNT.

A gyászoló család

4334/B

Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik drága halottunk, VÁNCSA SÁNDORNÉ KISS

ERZSÉBET temetésén részt vettek, koporsójára és sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a jó szomszédoknak a segítségért.

A gyászoló család

4314934



Megemlékezés

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élük, velünk lesz emléked. Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a szemerjai ifj. PAPP DEZSŐRE (Öcsike) halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Testvére és családja

4314957

Fájó szívvel emlékezünk a vargyasi MÁTHÉ HELÉNÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4314959

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a székelytamásfalvi CSERE ANNÁRA halálának első, CSERE

MIHÁLYRA halálának 31.,

CSERE VILMÁRA halálának 27. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4314933

Szomorú szívvel emlékezünk a baróti id. LÁZÁR BÉLÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes emléke áldott.

Szerettei

20366

Az élet csendesen megy tovább, de a hiányérzés örök küzdelmével emlékezünk drága édesanyánkra,

MADARAS LENKÉRE

(Jucikára), akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Amíg élünk, örökké szeretünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk. „Te pedig menj el a vég felé, és nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.” (Dán. 12:13.) Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4314942

„Ma anyámért és apámért mondok halk imát, / abba rejtem köszönetként a gyermeki hálát, / mely elmondja helyettem, hogy ők voltak nekem / azok, kiket mindenkinél jobban szerettem.”

Emlékezünk MÁTHÉ GÁBORNÉ BALOGH KLÁRIKÁRA halálának 3. és édesapámra, MÁTHÉ GÁBORRA halálának első évfordulóján.

Szeretteik

841

Fájó szívvel emlékezünk OKOS ANTALRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, három gyermeke, veje és két unokája

4314874

Fájó szívvel emlékezem drága jó férjemre, a keresztvári születésű BÓDI GÉZÁRA halálának 17. évfordulóján. Jóságos szeretete szívemben megmarad.

Özvegye

4314919

Hát elment, elment örökre, lelkét a Megváltó magához emelte, mi maradt itt, mi maradt utána, fájdalom és könnyek végtelen hulláma, de ő már az Úrtól békességet kapott, kik itt maradtunk, gyászolunk és sírunk, a fájdalom hullámával nagy-nagy harcot vívunk. A hiány, mi lelkünket szaggatja és tépi, mért kellett így legyen, ha ész nem is érti, de szívünknek rejtekén, az emlékek között mindörökké itt lesz, lelkünkbe költözött, s míg rá gondolunk, ő is itt lesz velünk, mert emlékeink útján mindig rá lelhetünk. Eljön majd a nap, mikor mi is elindulunk, és az Úrnak jóvoltából ismét találkozunk. Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a nagyborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi id. VARGA ERZSÉBETRE, akit ma hat hete a kegyetlen halál elragadott családja köréből. Bárhogy telnek a napok és az évek, mi szívből szeretünk és nem feledünk téged.

Halálába soha bele nem nyugvó, bánatos, összetört szívű özvegye, hat gyermeke és azok családja

4314939