Nem szűnnek meg az előkészítő osztályok

A szaktárca vezetője beszélt az érettségi vizsga esetleges módosításáról és az iskolai óraszámok csökkentéséről is, de elmondta, nem áll szándékában megszüntetni az előkészítő osztályokat. Emlékeztetett: ő maga is részt vállalt a 2011/1-es tanügyi törvény kidolgozásában, és 2012-ben az akkori tanügyminiszterrel vezették be az előkészítő osztályt, így azt nem fogja eltörölni. Kijelentette viszont, hogy tervei között szerepel az érettségi vizsga rendjének megváltoztatása olyan értelemben, hogy a szakközépiskolák végzősei szaktantárgyat választhassanak az érettségi utolsó vizsgájaként. Javításra szorulna a képességvizsga is – tette hozzá –, de év közben semmilyen változtatást nem lehet eszközölni. A tárcavezető azt is szükségesnek tartaná, hogy a tanórák utáni délutáni oktatást minden iskolába bevezessék, és ezt összehangolják az iskolai étkeztetési programmal.