A vetélkedő megnyitóján Nyárádi Imre István, a sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ igazgatója arra biztatta a diákokat, tanulmányaikat ne hagyják abba, érettségi után is képezzék magukat, bízzanak abban, hogy az alapos felkészülés meghozza majd gyümölcsét. A Sapientia egyetem jelenleg huszonkilenc alapszakon és tizenkét mesteri képzésen ad diplomát – ismertette. Nyárádi elmondta, Sepsiszentgyörgyön a jelenlegi agrármérnöki szak mellett a jövő tanévtől erdészmérnöki szak indul és néhány éven belül felépül az egyetemi központ a város határában.

A vetélkedő idei központi témája a környezettudatos és fenntartható biogazdálkodás volt, a feladatok egyikén a diákoknak olyan innovatív ötletet kellett kidolgozniuk és bemutatniuk, ami a székelyföldi gazdálkodási feltételekhez köthető. Biró Enikő főszervező, a Sapientia marosvásárhelyi karának alkalmazott nyelvészeti tanszéke adjunktusa úgy értékelte, ez többségüknek sikerült is, a tanulók igen kreatívan oldották meg ezt a feladatot. A vetélkedő második fordulójában a csapatoknak húsz kérdésre kellett válaszolniuk előre megadott könyvészet alapján, amelyet a szervezők a biológia, biogazdálkodás, földrajz, kémia, művelődéstörténet területéről válogattak. A verseny utolsó szakaszában egy képzeletbeli angol nyelvű megyei napilap (Three Chair Messenger) számára kellett megírni rövid hírként a gazdálkodásról szóló bemutatójuk lényegét.

Az egyetemi tanárokból álló zsűri pontozása alapján első díjas a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola Állategészségügyi technikusok nevű csapata, második helyezést értek el a Verselemzők a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumból, harmadik helyen végzett a szintén mikós, Gazdálkodjunk traktoristául! csapat. Jutalomban részesült a többi versenyző is (egy-egy csapat a baróti Baróti Szabó Dávid Középiskolából, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumból, a Puskás Tivadar Szakközépiskolából, valamint két-két csapat a Református Kollégiumból és a Székely Mikó Kollégiumból).