Már a negyvenes évek elején énekelt mikós kórus Budapesten, volt olyan tanára az iskolának, aki az akadémiai kiadó lexikonszerkesztőjeként is végezte munkáját, az is megtörtént, hogy az alma mater pedagógusát egyik hónapban kitüntették, majd nem sokkal később menesztették, mert két munkásszármazású diákot megbuktatott az érettségin. Ezekről is hallott az érdeklődő közönség tegnap délután a fennállásának 160. évfordulóját ünneplő sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium megemlékezéssorozatának harmadik eseményén, amelyen archív filmfelvételeken rögzített tanári vallomásokat mutattak be.