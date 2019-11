Donald Tuskot, aki az egyetlen jelölt volt, 491 szavazattal 37 ellenében választották meg a párt elnöki tisztségébe, miközben 12 érvénytelen szavazat is volt. Az előző elnök, Joseph Daul francia politikus 2013 óta töltötte be az EPP elnöki tisztségét.

Tusk azt ígérte, az EPP elnökeként harcolni fog a populizmust ellenző szavazók voksaiért. Mint mondta, öt év után belefáradt abba, hogy ő legyen Európa első számú bürokratája. Az olyan értékeket, mint a polgári szabadságjogok, a jogállamiság és a tisztességes nyilvános viselkedés, nem fogjuk feláldozni a biztonság és a rend oltárán, mert erre nincs szükség – hangoztatta.

A kongresszus tegnap tíz alelnököt is választott a tizenkét jelöltből. Siegfried Mureşan 331 küldött támogató szavazatát szerezte meg. A további kilenc alelnök: David McAllister (Németország), Helen McEntee (Írország), Petteri Orpo (Finnország), Franck Proust (Franciaország), Paulo Rangel (Portugália), Antonio Tajani (Olaszország), Esther de Lange (Hollandia), Mariya Gabriel (Bulgária) és Johannes Hahn (Ausztria).

Siegfried Mureşan az Európai Parlament néppárti frakciójában is alelnöki tisztséget tölt be, ugyanakkor uniós biztosnak is jelölte pártja, az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen végül a másik román jelöltet, Adina Văleant nevesítette a tisztségre.

A kétnapos kongresszusnak több mint 40 országból 2000 résztvevője volt. Az eseményre több miniszterelnök és államfő is érkezett, többek között Angela Merkel német kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság következő elnöke.

Az Európai Néppárt a legbefolyásosabb jobbközép, európai szintű politikai erő: a szervezetnek 39 országból 74 párt a tagja, jelenleg ők adják az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökét is, 17 uniós és 6 unión kívüli ország állam- vagy kormányfője néppárti. Az Európai Parlament legnagyobb frakcióját is az Európai Néppárt adja.