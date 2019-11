Mandache és Orbán kosara nyitotta meg találkozót, amire gyorsan válaszoltak a bukaresti lányok (4–2). A következő percekben Pašićé volt a főszerep, aki egymás után három kosarat is elsüllyesztett (9–2), de a vendégeknek mégis sikerült felzárkózniuk két pontra (9–7). A folyatásban a hazai csapat kihasználta a kínálkozó lehetőségeit, és 13 pontos előnnyel zárta az első negyedet (26–13). A második játékrész a vártnál kiegyensúlyozottabb volt, itt is, ott is potyogtak a triplák. A bajnokcsapatnál bemutatkozott a korábban sérüléssel bajlódó Brewer, aki egy duplával maga is feliratkozott a pontszerzők listájára. A negyed 20–18-cal ért véget, és 46–31-es állásnál vonultak szünetre a csapatok.

A hazai alakulat szempontjából kissé döcögősen indult a harmadik szakasz, olyannyira, hogy a Șipoș irányította Agronómia feljött hét pontra (48–41). Lassan azonban magukra találtak a zöld-fehér mezes lányok, akik átvették a kezdeményezést, és visszaállt a rend a pályán (63–46). Az utolsó negyed 10–0-s szentgyörgyi rohammal kezdődött, támadásról támadásra nőtt a Sepsi-SIC előnye. A vége 82–54 lett a mieink javára, akik idénybeli hatodik sikerükkel visszavették az első helyet a Keleti csoportban.

A mérkőzés legeredményesebb játékosát a háromszéki gárda adta, hiszen Pašić 17 ponttal vette ki részét csapata csütörtöki diadalából, a túloldalon pedig Șipoș 15 egységig jutott.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, Keleti csoport – 7. forduló: Sepsi-SIC–Agronómia Bukarest 82–54 (26–13, 20–18, 17–15, 19–8) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 1000 néző. Vezette: Ștefan Atomulese, Molnár Csongor, Böjte László. Sepsi-SIC: Pašić 17, Orbán 13/3, Mandache 9/3, Gördi-Părău 10, Givens 13–Kovács 3/3, Brewer 3, Butler 2, Demeter 2, Cătinean 2, Mîrne-Nagy, Vučetić 8. Edző: Zoran Mikes. Agronómia: Chelariu 6/3, Daniels 6/3, Șipoș 15/3, Militaru 6, Hawkins 9–Plavițu 2, Vilchinschi 10/3, Chițanu, Pla­vinchenau, Cristea, Anastasescu. Edző: Milan Sokic. Kipontozódott: Daniels (36.), Chelariu (39.).

A 7. forduló további eredményei: Rapid–Alexandria 74–55, Brassói Olimpia–Konstancai Phoenix 87–71, a Târgoviște szabadnapos volt.

A Sepsi-SIC csapatára szombaton újabb mérkőzés vár, ám Zoran Mikes tanítványai ezúttal idegenben lépnek pályára, hiszen 19.30 órától a Brassói Olimpia vendégei lesznek a D. P. Colibași Sportcsarnokban. (tibodi)