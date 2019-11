Menjünk választani, ha nincs is, akire szavazni

A választáshoz való jogunk egy 30 éve elnyert, rendkívül értékes jog, véli Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, aki arra biztat mindenkit, hogy éljen ezzel a joggal november 24-én is, akkor is, ha egyik elnökjelölt sem nyerte el a bizalmát.

Véleménye szerint sem Klaus Iohannis, sem Viorica Dăncilă nem érdemli meg a romániai magyarok szavazatát, egyik sem tett semmit irányunkban, sőt: előbbi államfőként megtámadta a kisebbségi jogok bővítését, utóbbi kormányfőként nem rendezte az úzvölgyi temető ügyét. Sok mást is fel lehet hozni ellenük, ezért úgy tűnik, már megint csak két rossz közül lehet választani – fejtegette. Elmondta, az elmúlt harminc évben ő maga egyszer érezte úgy, hogy nem két rossz közül kell a kisebbikre szavaznia: 1996-ban, amikor Ion Iliescu kihívója Emil Constantinescu volt, aki aztán a ’89 utáni Románia első jobboldali elnökeként valóban fontos gesztusokat tett a magyarság felé, és a magyarellenesség leszerelésére is. Most nem ez a helyzet, de ennek ellenére elmegy vasárnap szavazni, és másokat is erre biztat – jelentette ki Antal Árpád. A polgármester nem árulta el, hogy kire szavaz, de úgy értékeli, hogy az RMDSZ jól tette, amikor a választók bölcsességére bízta a döntést.