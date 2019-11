Antal Árpád András: Romániában folyton újraírják a történelmet

Sepsiszentgyörgy polgármestere a rendszerváltás közelgő évfordulója kapcsán fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, hogy gyermekkorát – kortársaival együtt – sorbaállással töltötte, s bár „a gyermekkor mindig szép”, azért a mai gyermekek számára sokkal több lehetőség adott. Az sem igaz, hogy mindenki egyenlő volt: akkor is voltak, akik a rendszer nyerteseinek mondhatták magukat, ahogy ma is vannak ilyenek. Ma is van ezeregy gond, ma is hazudnak nekünk, hazudott Ion Iliescu és Traian Băsescu, a felelősségre vonás pedig elmaradt, de egészében véve jobban élünk, és ez annak ellenére így van, hogy a hazugság mellett folyamatosan gyűlöletre is bujtogatnak a hatalmon levők, akiknek céljuk nem a jó kormányzás, ez esetben ugyanis nem kellene elterelniük a figyelmet. Románia egyik tragédiája, hogy nem voltak hosszú távon gondolkodó, előrelátó vezetői, hanem csak instabil kormányai, az oktatás élén például 30 miniszter fordult meg 30 év alatt.

Az is tragikus, ami a forradalmárokkal történik – véli Antal Árpád, aki nem tartja helyesnek, hogy egyesek pénzbeli juttatásra, területre, kedvezményekre jogosultak azért, mert „kidobtak öt könyvet a pártszékház ablakából”. A polgármester szerint ilyen jellegű juttatásokat csak azoknak kellene adni, akik megsérültek vagy hozzátartozójukat veszítették el 1989 decemberében. Tőkés Lászlónak nincs forradalmár-diplomája, pedig nélküle most sehol sem lennénk – szögezte le. Mégis, az ő életének alakulása iskola­példája annak, hogy miképpen tudnak bizonyos erők egy embert megbélyegezni, tönkretenni – még azt a kitüntetést is visszavonta tőle Klaus Iohannis (nem sokkal államfővé való választása után), amit az 1989-es érdemeiért kapott. Ezt a magyarok nem felejtették el – hangsúlyozta. Hozzátette: egy normális országban a posta a 30 éves forradalom emlékére bélyegeket adna ki Tőkés Lászlóval, nálunk azonban – és ez is egyfajta tragédia – folyton újraírják a történelmet.