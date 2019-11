Derzsi-Ráduly Kázmér igazgató Baróti Szabó Dávid munkásságát sok vonatkozásban úttörő jelentőségűnek mondotta, olyannak, amellyel a következő századelő nagy szellemi megújulásához járult hozzá. A tanintézmény vezetője Baróti Szabó Dávid más téren elért eredményeit is méltatta: „nyelvészeti és irodalmi tevékenysége mellett nagy buzgósággal és lelkiismeretes kötelességtudással szolgálta a közoktatás és nevelés ügyét is”. Az esemény társszervezője, a Ferenczy Géza Egyesület elnöke, Demeter László muzeológus beszédében úgy fogalmazott: bár Erdővidék számos itt született hírneves emberrel dicsekedhet, de Baróti Szabó Dávidhoz hasonlatosat nem találni. Nem csak költő volt, hanem nagy hatású nyelvújító is: a ma használatos szavaink tucatjait alkotta meg és vezette be a köztudatba. Demeter arra kérte az iskolát és a diákságot: a nagy szellemi elődre tekintsenek továbbra is példaként és próbáljanak felnőni hozzá.

A vetélkedőre benevezett tizenegy csapat tagjainak bizonyítaniuk kellett, hogy behatóan ismerik Baróti Szabó Dávid életét és munkásságát. A Velencei Piroska és Csog Orsolya tanárnők által levezetett megmérettetésen nem csak azt kellett tudniuk, költőnk hol és mikor született, illetve hunyt el, hanem ismereteik kellett hogy legyenek arról a szerzetesi rendről, amelyhez tartozott, irodalmi ízléséről, műfordítói munkásságáról és korának társadalmi viszonyairól, sőt, kreatív feladatokat is kaptak: versillusztrációkat kellett készíteniük, valamelyik versét dramatizálniuk és szöveget alkotniuk. A feladatok meglehetősen összetettek voltak, mégsem fogtak ki a fiatalokon, alig néhány pont választotta el a nyerteseket és a kicsit hátrébb végzetteket.

Kékesi-Keresztes Lujza, a magyar nyelv és irodalom katedra vezetője, a megemlékezés főszervezője Baróti Szabó Dávid emlékének ápolását hangsúlyozta. „Baróti Szabó Dávid neve és szellemisége minket, késői utódokat ma is arra kötelez, hogy anyanyelvi műveltségünket és értékeinket óvjuk szeretettel és örökítsük tovább. Szellemi és emberi tartása példa kell hogy legyen Erdővidék egyetlen középiskolája számára” – mondotta.