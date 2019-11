A gyülekezőket forró teával, a gyermekeket mézeskaláccsal várják. Arra kérik a városlakókat, vigyenek magukkal gyertyát, hogy megszentelt lánggal térhessenek haza otthonukba. Amennyiben valakinek nincs erre lehetősége, a szervezők idén is kínálnak gyertyát a helyszínen. Az ünnepségen közreműködik a kicsinyek DoReMi kórusa Sebestyén Lázár Enikő vezénylésével, az Andantino gyermekkórus Mihály Imola vezetésével, a Laudate kamarakórus Lőfi Gellért vezetésével, valamint Elek Ágota, Oláh-Badi Cintia és Sebestény-Lázár Regina, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai. Márkus András plébános áldása után Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere osztja meg ünnepi gondolatait, majd meggyújtja az első gyertyát. Idén újra koszorút állítanak az Állomás negyedi körforgalomhoz is, remélve, hogy az ott lakók magukénak érzik majd azt és megélik az ünnepre való hangolódás pillanatait. Mivel az elmúlt évek során a városlakók legkedvesebb adventikoszorú-dekorációja a fehér város tematikája köré épített volt, idén mindkét koszorút ebben a szellemben díszítik. A hagyományokhoz híven mindkét koszorút a városi kertészet munkatársai fonják, állítják fel, a díszek pedig helyi alkotók munkái.

Könyvbemutató

Király Béla könyvbemutatója a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium dísztermében november 27-én, szerdán 18 órakor kezdődik. Király Béla a Székely Mikó Kollégium történelem–filozófia szakos tanára volt 11 évig, jelenleg az újpesti Bródy Imre Gimnázium pedagógusa, a Bethlen István volt magyar miniszterelnök által alapított Magyar Szemle szerkesztője. Rendhagyó író-olvasó találkozón a sepsiszentgyörgyi közönségnek hozza el a Harangzúgás vagy laikus humanizmus című könyvét, amely az elmúlt időszakban különböző helyeken megjelent esszéit és publicisztikáit tartalmazza. A szerzővel volt tanítványa, Erőss Bulcsú beszélget.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: ma 19 órától és szombaton 18 órától a nagyteremben a Móricz Zsigmond Barbárok és Az utolsó betyár című novellái alapján készült Barbárok című előadást játsszák (rendező: Hegymegi Máté). Csütörtökön 19 órától a nagyteremben Bertolt Brecht: Koldusopera (Háromgarasos opera) Bocsárdi László rendezésében.

M STUDIO. A mozgásszínház szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban nem fogadott hívás(ok) című produkcióját adja elő Sebastian Marina rendezésében.

ROMÁN SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház műsorán a héten: Dragonul de aur (Aranysárkány) Catinca Drăgănescu rendezésében kedden és szerdán 19 órától, csütörtökön 19 órától Jurnal de România – Sf. Gheorghe (Romániai napló, Sepsiszentgyörgy). December 1-jén, vasárnap 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében Ion Caramitru Eminescu-műsora Dor de Eminescu címmel.

MŰSORVÁLTOZÁS. Objektív okok miatt elmarad a nagyváradi Szigligeti Színház kovásznai vendégjátéka Székely Csaba Bányavakság című darabjával. Az előadásra egy későbbi időpontban időpontban kerül sor.

Tánc

Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban november 28-án, csütörtökön 18 órától játssza A banda című előadását a Háromszék Táncegyüttes. Rendező-koreográfus: Könczei Árpád. Jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon lehet.

Képernyő

Az RTV1 ma 15.10-kor kezdődő magyar adásának műsora: A „régi” magyar adás – 1969. november 23-án közvetített először magyar nyelvű adást a román televízió. Az 50. évforduló alkalmából archívumuk segítségével az adás és egyben az erdélyi magyar televíziózás kezdeteit, az 1969 és 1985 közötti, vagyis a műsor megszüntetéséig tartó időszak néhány érdekes mozzanatát mutatják be. Az összeállítás nem teljes, nem is lehet az, inkább csak egyfajta emlékeztető, a fiataloknak esetleg kuriózum arról, hogy milyenek is voltak azok az idők. * A háttérember – Jó olyan családhoz tartozni, ahol van egy-két olyan ember, akire mindig lehet számítani, aki rendezi a közös dolgokat, ott segít, ahol éppen szükség van, összetereli a szétszóródott rokonokat. Idősb Szélyes Ferenc idén lett 90 éves. Hosszú, aktív életében volt háború, kollektivizálás, kuláksors, majd művelődésszervezés. Egyengette öccse, Széllyes Sándor indulását, fia Szélyes Ferenc színművész mellett szerepe volt a mikházi Csűrszínház létrehozásában. Újabban pedig szeretett szülőfalujáról és családjáról ír. * Peter Pan Forest Kids, avagy az erdei gyerekek – A hagyományostól eltérő tanítási módszert alkalmaznak Marosvásárhely mellett egy tófalvi portán. Az erdei óvodában a pedagógusok a szabadban, a természetben foglalkoznak óvodáskorú gyermekekkel. A közvetlen, aktív megtapasztalás és élményszerzés, az ösztönös mozgásigény kielégítése, az önállóság fejlesztése csak néhány azon szempontok közül, amelyekre ez a módszer figyel.

Tortoma Önképzőkör

Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében november 26-án, kedden 19 órakor Száz csapásra egyet: baktériumvadászat Székelyföldön címmel dr. Máthé István biológus, egyetemi docens (Sapientia – EMTE, Csíkszeredai Kar) tart vetítéssel egybekötött előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Előadás

Petőfi Sándor Kerényi Frigyeshez írt Úti leveleit Csadi Zoltán színművész 19. századi road show-ként adja elő. Útirajzok című előadása a magyar kultúra és az 1848-as szabadságharc egyik központi alakjának, Petőfi Sándornak magyarországi és erdélyi „vándorlásait”, utazásait mutatja be. A felvidéki származású magyar színész, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház igazgatóhelyettesének egyszemélyes darabjában más színben tűnik fel nemzetünk költője: forradalmár mivolta helyett a saját útját és önmagát kereső 24 éves fiatal alakja és személyisége elevenedik meg előttünk.

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében november 27–29. között három helyszínen – Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán és Baróton – összesen öt előadásban ismerhetik meg a középiskolások, valamint a műkedvelő érdeklődők nemzetünk költőjének kevésbé ismert arcát. Baróton a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpontban november 27-én, szerdán 13 órától, Kovásznán a Művelődési Központban november 28-án, csütörtökön 13 órától, a városi művelődési ház Ignácz Rózsa Termében pedig 18 órától, Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium dísztermében november 29-én, pénteken 10.30 és 12.30-tól látható az eladás. A belépés díjtalan.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. út 29. szám alatti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órára várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt diszkriminációt elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a Kovásznai Művelődési Ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.