Cukorbeteg a családban

A korábbi esztendőktől eltérően a szervezők idén nem szakorvosok előadásai révén ismertették a cukorbeteg-életmód velejáróit, hanem cukorbeteg gyermekek szüleit és érintetteket szólaltattak meg, hogy beszéljenek a cukorbajjal járó mindennapokról. A megszólalók pozitív üzenete: senki ne keseregjen, ha cukorbeteg lesz vagy családja egyik tagjánál diagnosztizálják a betegséget, mert a jelenlegi korszerű kezeléssel jobban egyensúlyban tartható a vércukorszint, mint korábban, a mozgás pedig mindenkinek adott lehetőség, csupán élni kell vele.

A Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete, valamint a Sweet Life Egyesület által szervezett rendezvényen a négy éve indított tornaprogramról is szóltak, majd kisorsolták a helyi vállalkozók támogatásával összegyűjtött tombolatárgyakat, és nem maradt el az ingyenes vércukorszintmérés sem, amiben a megyei Vöröskereszt önkéntesei segítettek. A Dobolyi László, Rémán Éva és Sidó Zita által szervezett találkozón nemcsak a cukorbetegek ismerhették meg az egészséges életmód legfontosabb alapelveit, de a családtagok is szembesülhettek azzal, hogy nekik is szerepük van abban, hogy cukorbeteg hozzátartozójuk a lehető legkiegyensúlyozottabb életet éljen.