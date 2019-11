Kulcsár-Terza Réka, a szóban forgó alapítvány elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, programjuk lényege, hogy a Parkinson-kórban szenvedők, az agyvérzés miatt sérültek és az egyéb neurológiai tünetegyüttessel diagnosztizált betegek is pontos információt kapjanak arról, mit tehetnek állapotuk javításáért, a hozzátartozókat pedig hasznos tudással segítik abban, hogy a beteg életminőségén javítani tudjanak. A havi rendszerességgel zajló találkozókon személyes problémáikat is elmondhatják az érintettek a szakembereknek, és hamarosan ingyenes vizsgálati és terápiás lehetőségekre is sort kerítenek, amint sikerül támogatókat találni, de már az elmúlt hét végén is volt olyan eset, amikor az illető lehetőséget kapott arra, hogy a megyei kórházban soron kívül szakorvost keressen fel.

Egyre több a neurológiai érintettségű beteg, a rehabilitációt ellenben jelenleg nem támogatja az egészségbiztosítási pénztár, ezért kell civil szervezeti úton megteremteni a lehetőséget, hogy minél többen hozzájussanak a különböző terápiákhoz – mondotta Kulcsár-Terza Réka. Csapatukban dr. Hermány Imola neurológus szakorvos, Bakó Erika klinikai szakpszichológus, Kovács Attila gyógytornász és az alapítvány elnöke mint logopédus vesz részt a munkában, amit jelenleg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogat, a tevékenységi terület fejlesztéséhez további támogatókra számítanak.