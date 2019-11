Összesen 22 hazai klub tisztelte meg jelenlétével a gyerek-, újonc- és serdülő-korosztályúaknak szóló emlékversenyt, amelyen a Sepsiszentgyörgyi ISK, a Sepsi-SIC és a házigazda Nagy Mózes SK képviselte Háromszéket. Közülük a legeredményesebb szerepléssel a kézdivásárhelyi sportiskola büszkélkedhet, ugyanis Kerekes Barnabás és Kanabé Szilárd tanítványai közül négyen állhattak fel a dobogóra. A fiúk U10-es korosztályában Kovács Kristóf tarolt, és meg sem állt a végső győzelemig, míg az U15-ösöknél Ionuț Chelmuș is bejutott a döntőbe, ahol sajnos kikapott, és végül második lett. Az U15-ös lányok mezőnyében két harmadik helyet szerzett a céhes városbéli klub: Mike Boróka és Oláh Kriszta is az elődöntőben szenvedett vereséget. Legjobb nyolc között végzett Canea-Kocsis András és Handra Márk, de ügyesen szerepelt Popov Szabolcs, Sterczer Zalán, Mátyás Tamás, Canea-Kocsis Abigél, Balázs Boglárka, Bejan Hanna és Bejan Boglárka is.

A Sepsi ISK legeredményesebb versenyzője Urus Kristóf volt ezen a viadalon, miután az U12-es korcsoportban harmadikként végzett. Legjobb nyolc között fejezte be szereplését Boér Anita és Bokor Zoltán, de jól teljesített Korodi Krisztián, Korodi Dániel, Korodi Krisztián, Bálint Tamás, Jakabos Andor, Bende Hanna, Raluca Isar, Lukács Balázs és Dénes Anna is.

A Sepsi-SIC színeiben három lány volt érdekelt a céhes városbéli megmérettetésen: az U10-es kategóriában Farkas Lilla és Ecaterina Simon nem jutottak ki csoportjukból, de ők a tapasztalatszerzésre összpontosítottak, míg az U12-esek között szerencsét próbáló Teodora Simon rajt-cél győzelmet aratva állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

Eredmény: * U10-es korosztály, lányok: 1. Teodora Iordan (Râmnicu Sărat), 2. Diana Cășuneanu (Moinești), 3. Vasilica Sandu (Moinești) és Szabó Tímea (Újszentes); fiúk: 1. Kovács Kristóf (Nagy Mózes SK), 2. Matei Eparu (Petrolul Ploiești), 3. Toró Dávid és Sebők Márton (mindketten Székelyudvarhelyi ISK) * U12-es korosztály, lányok: 1. Teodora Simon (Sepsi-SIC), 2. Mara Viuran (Râmnicu Sărat), 3. Weiss Zsófia (Marosvásárhelyi ISK) és Alexandra Gheorghițoi (Moinești); fiúk: 1. Sebastian Pribeagu (FC Argeș), 2. Andrei Ceapraz (Pristavu Campulung), 3. Andrei Miroiu (Buzău) és Urus Kristóf (Sepsi ISK) * U15-ös korosztály, lányok: 1. Ungvári Evelin (Marosvásárhelyi ISK), 2. Alesia Sferlea (Zilah), 3. Mike Boróka és Oláh Kriszta (Nagy Mózes SK); fiúk: 1. Rareș Cueșdean (FC Argeș), 2. Ionuț Chelmuș (Nagy Mózes SK), 3. Karácsony Dániel (Székelyudvarhelyi ISK) és Darius Miriuță (Moinești). (t)