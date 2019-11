A sepsiszentgyörgyi csapat az előző fordulóban hazai pályán szenvedett vereséget a Medgyesi Gázmetán csapatától, míg a tengerparti gárda döntetlent játszott az FC Hermannstadt vendégeként. A Sepsi OSK és az FC Viitorul története során hétszer találkozott, a háromszéki együttes az összecsapások közül kettőt megnyert, háromszor osztozkodtak a pontokon és kétszer Gheorghe Hagi csapata örülhetett. A csapatok legutóbb az augusztusi odavágóban néztek farkasszemet, a sepsiszentgyörgyi stadionban akkor négygólos mérkőzésen játszottak döntetlent. A piros-fehérek a bajnokságban 16 ponttal a tizenegyedikek, az FC Viitorul pedig 29 ponttal a negyedik helyet foglalja el. A Sepsi OSK idegenbeli mérlege egy győzelem, hat döntetlen és egy vereség, míg a conștanțai gárda hazai pályán hétszer diadalmaskodott és mindössze egyszer ikszelt.

„Több mint tíz napja vagyok a Sepsi OSK vezetőedzője, felmértem a csapat képességeit, véleményem szerint a labdarúgók fejlődtek, amióta együtt vagyunk, ezt pedig tétmérkőzésen kell bizonyítaniuk. A téli szünetig lehetőségem lesz mindenkit kielemezni, hiszen egy olyan klub, mint a sepsiszentgyörgyi, az eddiginél jobb eredményeket szeretne, ugyanis a képességeihez képest alulteljesített. A rangsorban elfoglalt hely azt tükrözi, amit a csapat eddig nyújtott, viszont nem akarok a múltról beszélni, engem a jövő érdekel. Több játékost is ismerek, dolgoztam már néhányukkal, a bajnoki szünetben pedig a külföldi labdarúgók felkészültségét is feltérképeztem. Számunkra nehéz időszak következik, hiszen az FC Viitorul után a Craiova és a Kolozsvári CFR lesz az ellenfelünk, azonban arra törekszünk, hogy pontokat gyűjtsünk, amire a csapatnak nagy szüksége van. A Viitorul hazai pályán komoly erőt képvisel, egy homogén gárdáról van szó, a játékosok régóta ismerik egymást, évek óta együtt játszanak, tisztában vannak egymás szerepével csapaton belül. A Viitorul az elmúlt időszakban bizonyította, hogy helye van a felsőházi rájátszásban, az utóbbi években a nemzetközi kupákban is szerepelt, ennek pedig motiválni kellene a csapatunkat, fontos, hogy bátorsággal és bizalommal lépjünk pályára” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

Răzvan Tincu az új tréner edzésmódszereit méltatta, és mivel már dolgozott vele a múltban, tisztában van vele, hogy Grozavu mindig fejlődést vár. A középhátvéd szerint a legfontosabb, hogy pontokat gyűjtsenek, mert a fordulók gyorsan lepörögnek, a Sepsi OSK pedig egyre hátrább csúszik. A 32 éves labdarúgó szerint az edzőcsere alkalmával minden játékos bizonyítani akar, megmutatni, hogy mire képes, meggyőzni a trénert arról, hogy helye van a csapatban. Tincu szerint az edzésen és a mérkőzésen mutatott teljesítmény teljesen másképp értékelendő, utóbbin kell az elmúlt héten végzett jó munkát kamatoztatni, így ezt követően levonhatnak következményeket, megítélhetik a játékukat. A tapasztalt játékos hozzátette: a Viitorul ellen fontos és egyben nagyon nehéz mérkőzésük lesz, mivel egy kiváló csapattal találkoznak, amely a bajnoki címre hajt, viszont számukra újrakezdést jelent, ahol jobb hozzáállás és határozottság szükséges a pozitív eredmény elérése érdekében.

További eredmények, 17. forduló: Kolozsvári CFR–Chindia Târgoviște 4–0 (gólszerzők: Itu 3., Bordeianu 71., 79., Camora 86.), Jászvásári Politehnica–FC Voluntari 2–2 (gsz.: Passaglia 77., Cristea 83., illetve Căpățînă 37., Țîră 66.), FCSB–Astra Giurgiu 1–3 (gsz.: Gnohéré 19., illetve Alibec 30., 60., G. Enache 90+6.), Academica Clinceni–Dinamo 2–2 (gsz.: Cebotaru 12. – tizenegyesből, Merloi 22., illetve Sorescu 32., Perović 45+2.), Medgyesi Gázmetán–FC Botoșani 0–0, Craiova–FC Hermannstadt 3–0 (gsz.: Bancu 39., Cicâldău 68., Viera 76. – öngól). (miska)