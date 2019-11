Íjgyártó István avatóbeszédében – az esemény és a hely jellegének megfelelően – Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 15. fejezetéből a hívek egymásra találására vonatkozó, „Fogadjátok el tehát egymást, amint Krisztus is elfogadott titeket Isten dicsőségére” részletet idézte. Ezen alkalom szép példázata, hogy annak ellenére, hogy különböző nyelveken dicsérjük az Urat, hegyek és határok választanak el minket, a céljaink közösek, hiszen a hit és az ifjúság mindannyiunk számára nagyon fontos – mondotta.

Az ifjúsági központ a tuholkai és a környező falvak fiataljai számára szolgál majd közösségépítő, gyülekezeti és találkozási helyként. A létesítményben helyet kap vasárnapi iskola, énekkar és lesz énekoktatás, de van benne filmvetítésre alkalmas terem is, míg a felső szinten vendégszobákat alakítanak ki, ezzel is támogatva a vidék turizmusának fejlődését. Tuholkában a magyar kormány támogatásával tavaly sziklakápolna és keresztút is épült.

A Kárpátokban található Tuholka község vezetése és lakossága nagy segítséget nyújtott a Vereckei-hágóról a szovjet hatóságok által az 1960-as években eltávolított egykori millenniumi honfoglalási emlékmű darabjainak felkutatásában és összegyűjtésében. Az ukrán–magyar jószomszédi kapcsolatok és megbékélés jeleként az emlékmű fellelt darabjait a helyiek 2014-ben a magyar államnak adományozták. Ezeket restaurálás és kiegészítés után millenniumi emlékműként Kövér László, az Országgyűlés elnöke avatta újra 2015. október 3-án az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban.