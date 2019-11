HIÁNYOLJÁK A MAGYAR FELIRATOKAT. Újabb karácsonyi vásár nyílott pénteken Kolozsvár szívében úgy, hogy a román feliratok mellől ezúttal is hiányoznak a magyar feliratok a vásár kapuján, a fabódékon és a színpadon.

A Musai–Muszáj akciócsoport már egy november 15-ei bejegyzésében megjegyezte, bíznak abban, hogy a város 50 ezres magyarságának érdekeit képviselő elöljárók ezúttal időben jelezték a szervezőknek, hogy három év után végre ideje lenne többnyelvű üdvözlő feliratokat kihelyezni a vásárban, ez mégsem történt meg. Csütörtöki bejegyzésükben már azt jegyzik meg, hogy „nyelvi egyenlőség nélkül Kolozsvár egy történelmi frusztrációktól szenvedő intoleráns város marad”. (Főtér)

MEHET, AKI NEM DOLGOZIK. A kormány le fogja váltani a prefektusokat és helyetteseiket, hiszen minden kormánynak jogában áll kiválasztani megbízottjait a megyékben – jelentette be Ludovic Orban miniszterelnök. Hozzáfűzte, az intézkedést azért halogatták eddig, „hogy ne mondják, akadályoztatni akarjuk a választási folyamatot; ők készítették elő a választásokat, hagytuk, hogy teljesítsék kötelezettségeiket. Arra a kérdésre, hogy a többi decentralizált intézménynél is lesznek-e leváltások, a kormányfő azt válaszolta, hogy „aki nem végzi a dolgát, már veheti is a csomagját”. Leszögezte, objektív kiértékelést fognak végezni. (Agerpres)

DIGITALIZÁLT ADATOK. Feldolgozzák és elektronikus adatbázisba helyezik az 1921-től napjainkig kiadott romániai anyakönyvi okiratokat a belügyminiszérium egyik új kezdeményezése révén. Az anyakönyvi kivonatokat Bukarestbe szállítják. Maria-Romela Bocheş, a Maros megyei lakosság-nyilvántartó igazgatóság jogtanácsosa szerint az anyakönyvi hivataloknak száz évre visszamenőleg kell őrizniük a személyi vonatkozású iratokat, születési bizonyítványokat, házasságleveleket, elhalálozási bizonyítványokat és válási okiratokat, annak leteltével pedig a dokumentumok az állami levéltárba kerülnek. Megjegyezte, a digitalizálás a lakosságot szolgálja, ha valakinek szüksége van egy anyakönyvi kivonat másolatára, azt könnyebben előkereshetik az elektronikus adatbázisból. A központi adatbázist az anyakönyvi hivataloknak lehetőségük lesz használni, a személyi adatok védelmének szigorú betartásával. (Székelyhon)

FELBORULT EGY HAJÓ. Felborult egy hajó Midia kikötőjében 14 600 élő juhval és 22 tengerésszel a fedélzetén vasárnap délelőtt. A palaui zászló alatt hajózó Queen Hindre a kikötőben rakodták fel a juhokat. A hajó azt követően dőlt az oldalára, hogy elhagyta a rakodópartot. A szír állampolgárságú legénység egyik tagja a tengerbe esett, de őt is, a társait is kimentették a román hatóságok. A vízbe esett tengerészt a kihűlés veszélye miatt kórházba szerették volna szállítani, de elutasította. (Agerpres)