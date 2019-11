A papírformát igazolva diadalmaskodott a jó formában játszó Ceahlăul a Bunduc – Gáll, Tankó, Damian, Cîrstian – Gazda (Bandi, 74.), Pakucs, Babei (Mojzi, 46.), Gajdó (Faragó, 88.) – Orosz (Fozocoș, 55.), Popa összetételű kézdivásárhelyi csapat felett, amelynek a sorsát védelembeli figyelmetlenségek pecsételték meg. Az első és a második gólt is rögzített helyzetből kapták, a 43. percben Vasile Petra, az 56. percben pedig a mali Fomba Bourama volt eredményes.

A céhes városbéli labdarúgók ellentámadásokra alapozva igyekeztek faragni a hátrányukból, viszont a befejezést rendre elhibázták, a csatárok gyenge napot fogtak ki. A kegyelemdöfés a 90. percben érkezett, amikor a vendégek támadását követően egy hosszú előreívelt labdát a házigazdák Vasile Petra révén gólra váltottak, így megérdemelten gyűjtötték be a három pontot. Az idegenben továbbra is nyeretlen felső-háromszéki gárda az idényben nyolcadszor fejezett be mérkőzést rúgott gól nélkül, valamint hetedik vereségükkel visszacsúsztak a 13. helyre.

„Több játékosunk ebben az évben már nem tud pályára lépni, így igen szűk a keretünk, kevés a variációs lehetőség. Akik viszont hadra foghatók, mindent meg fognak tenni azért, hogy szombaton megnyerjük az idei utolsó meccsünket, majd a téli szünetben átszervezzük a csapatot, nincs szükségünk olyanokra, akik csak ímmel-ámmal végzik a dolgukat” – közölte Gazda József játékos-edző.

További eredmények: Bákói Aerostar–Focșani 0–1, FC Botoșani II.–Știința Miroslava 0–2, FC Ozana Târgu Neamț–Galaci Oțelul 3–2, Pașcani–Sporting Liești 0–10, Galaci U–Bucovina Rădăuți 0–2, Foresta Suceava–Șomuz Fălticeni 4–1, Hușana Huși–Bákói MSK 3–1.

A rangsor:

1. Aerostar 12 0 2 34–9 36

2. Ceahlăul 10 2 2 34–9 32

3. Suceava 10 2 2 40–17 32

4. Rădăuţi 10 1 3 34–9 31

5. Focşani 7 3 4 18–13 24

6. Ozana 7 2 5 28–19 23

7. Miroslava 7 2 5 26–19 23

8. Oţelul 8 2 4 22–19 22

9. Botoşani 4 4 6 22–26 16

10. Huşi 5 1 8 17–22 16

11. Fălticeni 3 5 6 16–25 14

12. Lieşti 3 4 7 19–23 13

13. KSE 2 5 7 11–22 11

14. Galac 2 4 8 14–24 10

15. Bákó 2 3 9 6–21 9

16. Paşcani 0 0 14 10–74 0

A 15. forduló (november 29–30.): Bákói MSK–Bákói Aerostar, Șomuz Fălticeni–Hușana Huși, Bucovina Rădăuți–Foresta Suceava, Sporting Liești–Galaci U, Kézdivásárhelyi SE–Pașcani, Galaci Oțelul–Ceahlăul Piatra Neamț, Știința Miroslava–FC Ozana Târgu Neamț, Focșani–FC Botoșani II. (miska)