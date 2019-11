A vendégeket elkísérte egy közel 25 fős szurkolótábor, akik román és lila-fehér zászlókkal buzdították kedvenc csapatukat, elhangzott néhány magyarellenes rigmus is, valamint petárdát is dobtak a lelátó elé. A mérkőzés kemény csatát hozott, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, először a 10. percben a vendégek lőttek kapura, Răzvan Matiș próbálkozása kevéssel ment mellé, a másik oldalon pedig Bara Levente lövését védte Cristian Ducan hálóőr. A folytatásban a házigazdák voltak veszélyesebbek, viszont az FC Argeș kapusa Csürös Attila fejesét és Magyari Szilárd lövését is hárította. Az első félidő végéhez közeledve az Argeș megyei együttes megszerezhette volna a vezetést, azonban Vasile Buhăescu tizenhatos vonaltól eleresztett rúgása a kapufát találta el.

A szünet után először a csíkszeredai gárda veszélyeztetett, a 48. percben Romaric Logon beadása után a középen érkező Eder González rosszul találta el a labdát. Ezt követően a csereként pályára lépő Hodgyai László kétszer fejelhetett kapura, a vendégek kapusa mindkét alkalommal résen volt. A 80. percben gólt szerezhettek volna a vendégek, Robert Grecu közeli próbálkozásánál Gyenge Szilárd bravúrral szögletre mentett, a hajrában pedig egyik csapat sem tudott újabb nagy helyzetet kialakítani. Az odavágó-sorozatban az FK Csíkszereda kilenc mérkőzést játszott hazai pályán, ebből négyet megnyert és ötször döntetlent játszott. A szakszövetség döntése értelmében a visszavágókból két fordulót még idén lejátszanak.

Jebari Aradra igazolt

Az Aradi UTA mezében folytatja pályafutását Soufiane Jebari, aki 2017-től volt az FK Csíkszereda játékosa. A Maros-parti csapat szombaton jelentette be, hogy megállapodott a spanyol labdarúgóval, aki néhány nappal korábban szerződést bontott a székelyföldi gárdával. A Bálint László György irányította aradi együttes másfél évre kötött szerződést a középpályással, akinek csak 2020 januárjától lesz játékjoga új csapatában. A 24 éves Jebari Spanyolországban a CF Damm, a Girona FC és az UE Llagostera mezét öltötte magára, majd 2017-ben igazolt Romániába, ahol az akkor még harmadosztályban érdekelt FK Csíkszereda játékosa lett, és oroszlánrészt vállalt a feljutás kiharcolásában. (miska)