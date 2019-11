Dicstelen győzelem

Ami nemcsak azt jelzi, hogy soha nem volt ilyen gyenge jelöltje a Szociáldemokrata Pártnak, hanem azt is, hogy soha nem uralkodott ennyire egyértelműen SZDP-ellenes közhangulat Romániában.

Ez akár örvendetes is lehetne, amennyiben alaptézisként fogadnánk el, hogy Romániában minden rossz forrása a Szociáldemokrata Párt. Csakhogy bár tény és való, hogy a posztkommunista, nacionálkommunista bűnbanda számlájára igen sok minden írható, mégis tévedés lenne felszabadultan ünnepelni. Mert nem csak ebben az alakulatban találkozunk bőrét levedlett kommunistákkal, szekusokkal, habzó szájú nacionalistákkal, velejükig korrupt politikusokkal, hatalmukhoz görcsösen ragaszkodó, azzal visszaélő hivatalnokokkal – a Viorica Dăncilă bandáját elutasító politikai erők sem mentesek mindettől. Ráadásul óvatosságra int, hogy felcsillant már a remény öt évvel korábban is, amikor Iohannis a Dăncilănél erősebb ellenfelet jelentő Victor Pontát győzte le, és aztán a következő esztendőkben a hozzá fűződő elvárások közül szinte semmit nem teljesített.

A tegnapi megmérettetés kategorikus eredménye tehát nem Iohannis saját teljesítményének elismerése, hanem sokkal inkább a Szociáldemokrata Párt, a más-más néven futó Dragnea-féle kormányzás ellen leadott voks. Nem a jelenlegi elnökért mozdultak meg tegnap elég szép számban a romániai állampolgárok, hanem mert büntetni akarták az elmúlt években hatalmon levő szociáldemokratákat.

Csakhogy amekkora előnyt jelentett most Klaus Iohannisnak ez az SZDP-ellenes közhangulat, akkora hátránnyá válhat a régi-új elnök és liberálisai számára, ha a parlamenti választásokig hátralevő következő egy évben nem sikerül látványosan jó és eredményes kormányzással előállniuk. Mert ha most még volt is, amiért büntetni az SZDP-t, 11–12 hónap múlva már aligha lesznek ennyire vehemensek a választók a szociáldemokraták elutasításában, hiszen liberális lesz az elnök és a kormány is. És ha ismét büntetni akarnak, akkor bizony a liberálisokat fogják szankcionálni.

Klaus Iohannis tehát ötéves mandátumot nyert tegnap, valós mozgástere azonban egyelőre a következő parlamenti választásokig lesz – körülbelül egy évig, ha nem sikerül előrehozott voksolást kieszközölnie.