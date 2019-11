Színház

A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház a Dragonul de aur (Aranysárkány) című előadását (rendező: Catinca Drăgănescu) ma és szerdán 19 órától játssza.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Terra Willy – francia animációs kalandfilm, magyarul beszélő, illetve Jetikölyök – amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.15-től Joker – amerikai krimi, román felirattal; 18.30-tól Múlt karácsony – angol–amerikai romantikus vígjáték, román felirattal; 20.30-tól Midway – amerikai–kínai történelmi dráma, magyarul beszélő, Élősködők – koreai film­dráma, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro

Tortoma Önképzőkör

Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órakor Száz csapásra egyet: baktériumvadászat Székelyföldön címmel dr. Máthé István biológus, egyetemi docens (Sapientia – EMTE, Csíkszeredai Kar) tart vetítéssel egybekötött előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Képernyő

Az RTV1 műsorán ma 15.10-től: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Csak a derűs órákat számolom – Erdély napórái – a sorozat 20. része a Brassóban található napórákat mutatja be. Brassóban elsősorban a szászok készítettek napórákat. Egy 17. századi nagyon pontos és egy félig eltűnt napórát találunk a szász evangélikus templomokon. 2016-ban egy új napóra is készült egy magánház falára – ezeket mutatja be a dokumentumfilm. * Gyöngyösi Levente: Sinfonietta, 2. tétel – a Zenekincsház novemberi részében kolozsvári születésű zeneszerző kompozícióját mutatja be Selmeczi György Kossuth-díjas zeneszerző, karmester, rendező. A Sinfonietta című korai művét már 1992-ben bemutatta a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola zenekara a budapesti Zenekadémián Szabó Tibor vezényletével (Gyöngyösi ekkor – Fekete Győr István tanítványaként – még szárnypróbálgatásként írta a később nagyon „bevált” művet). Azóta számos műfajban – olykor különös zenei nyelvek kölcsönzésével is – kompozíciók egész sora került ki műhelyéből. Gyöngyösi egyebek mellett megkapta már az Erkel Ferenc-díjat, a Talentum Művészeti Díjat, az Artisjus-díjat stb.

Az RTV3 műsorán ma 11 órától ismétlések: Magyar előadások az Országos Színházi Fesztiválon – a sepsiszentgyörgyiek Sam, avagy felkészülés a családi életre, a temesváriak IV. Henrik, valamint a kolozsváriak Las Meninas című előadásáról láthatnak összeállítást. * Erdélyben bóklászva – olyan középkori templomokról, amelyek a szakma, a művészettörténet művelői számára is a legutóbbi időkig jobbára ismeretlenek voltak. * Út, Igazság, Élet – 2018-ban ünnepelhette volna a Zsil völgye a nevével egybeforrott bányászat 150. születésnapját. A Zsil völgyében a 19. század második felétől letelepített, 14 nemzethez tartozó vájárok többsége katolikus volt. A riport a legnagyobb Zsil-völgyi települések katolikus közösségeit mutatja be.

Előadás

Csadi Zoltán színművész Petőfi Sándor Kerényi Frigyeshez írt Úti levelei alapján készült Útirajzok című elő­adását nemzeti költőnk magyarországi és erdélyi vándorlásairól, utazásairól november 27-én, szerdán 13 órától Baróton a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpontban mutatja be.

Sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház sürgősségi osztályán a november 18. és 25. közötti időszakban 749 esetet láttak el, 218 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete szerint a jelzett időszakban a következő esetek fordultak elő: 64 szív- és érrendszeri sürgősség, 93 ideggyógyászati sürgősség, 73 sürgősségi sebészeti beavatkozás, 147 belgyógyászati sürgősség, 151 gyermekgyógyászati sürgősség, 63 nőgyógyászati sürgősség, 43 pszichiátriai sürgősség, 116 ortopédiai sürgősség (trauma). A jelzett időszakban közúti balesetben szerzett sérülésekkel három személyt, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel öt személyt láttak el a sürgősségen. Emellett négy ittas állapotban levő személy is ellátásra szorult. A hét alatt a kórházban 10 lány és 15 fiú jött a világra.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. út 29. szám alatti Sensiblue (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774; facebook: @liveartdancestudio.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. Sepsi­szentgyörgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában, Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly út 7. szám alatt hetente egyszer, minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukrot és koleszterinszintet méretni.