A kiírás első szakaszában (a tavaszi kultúrák biztosításának támogatására) a pályázatokat november 30-ig lehet feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe. A második szakaszban, decembertől az őszi kultúrák (pl. őszi búza, őszi árpa, őszi repce) biztosítására fizetett összegek támogatását lehet majd igényelni pályázat útján. A kiírásban szereplő összegből nagyon kevés fogyott el, a közel 43 millió euróra mindössze 2,57 millió értékben tettek le 1144 pályázatot országos szinten, tehát az őszi, második kiírásra közel 40 millió euró marad. A megyéből az intézkedésre 13 pályázatot tettek le, ezek kifizetése folyamatban van, többen már meg is kapták az igényelt támogatást. Az őszi kultúrák biztosítása esetében a pályázat ideiglenes eligazító füzetét az ügynökség honlapján november 15-én bocsátották közvitára. A javaslattételi időszak november 25-én zárult le, az országos ügynökség hamarosan megjelenteti honlapján a végleges eligazító füzetet. Az intézkedés lényege, hogy a biztosítótársaságoknak kifizetett biztosítási díjak egy részét pályázat útján az ügynökség a vidékfejlesztési alapból (83,45 százalékos uniós támogatással és 16,55 százalékos hazai hozzájárulással) visszatéríti a pályázónak.

Az intézkedésre pályázhatnak mind a fizikai személyek, mind a jogi személyiségű mezőgazdasági vállalkozások. Feltétel, hogy a pályázó 18 éven felüli és aktív mezőgazdász legyen, legyen egy biztosítási szerződése egy biztosítótársasággal és az őszi, elvetett kultúra egész területe szerepeljen a szerződésben. Kivételt képeznek a szőlőtermesztők, nekik nem jár a prémium. Az igénylőnek az őszi kultúrákra a szerződésben foglalt károkozók (árvíz, jégverés, kora vagy késői tavaszi fagy, stb.) legalább egyikére kell szerződést kötnie. Az igényelhető megtérítés a biztosítási szerződést kötő gazdaság nagyságától, SO-értékétől függ. A biztosítótársaságnak kifizetett összeg 70 százalékát fizetik vissza a kisgazdaságoknak (a 11 999 euró SO alatti gazdaságok), a 12 ezer SO-eurónál nagyobb gazdaságok esetében pedig a teljes összeg 55 százalékát. Minden egyes növényfaj hektárjának és minden egyes állatfajnak és kategóriának megfelel bizonyos SO-euró érték, ezeket összesítve kiszámítható egy gazdaság teljes értéke (nagysága) SO-euró értékben kifejezve. A pályázni óhajtóknak kész pályázataikat online kell benyújtaniuk az országos ügynökség számítógépes rendszerében. A végleges eligazító füzet, a kitöltendő üzleti terv modellje és a csatolandó igazolások, dokumentumok listája majd megtalálható lesz az ügynökség honlapján (www.afir.info) a pályázati kiírás decemberi indítása előtt. Az ideiglenes eligazító füzetben a vidékfejlesztési szakemberek egy kis hibát is felfedeztek, ezt jelezték is az országos ügynökségnek. A területnagyság, valamint a különböző kultúrákkal bevetett területek nagyságának igazolására a tervezet ugyanis a területalapú kérés és a gazdalajstrom adatait kérte a pályázóktól, ezek a dokumentumok azonban – a területalapú támogatások adatai éppúgy, mint a gazdalajstrom dokumentumai – egyaránt tavaszi állapotot jeleznek, semmiképp sem képesek igazolni az őszi kultúrákkal bevetett területek meglétét. Az országos ügynökség próbál változtatni az előírásokon, amennyiben ez nem sikerül, azt javasolják, hogy a pályázók csak januárban tegyék le pályázataikat, miután a 2020-as évre bejelentették a helyi tanácsoknál az őszi kultúrákkal bevetett területeket. A gazdalajstrom névre szóló másolata mindenképp kötelező akta. A másik feltétel, hogy a pályázat leadásakor a biztosítási díj legalább fele legyen kifizetve.