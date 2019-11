Biomasszával fűtik a gelencei községházát

Biomasszával fűtik idéntől a gelencei községházát. Befejezés előtt áll az új épületszárny is, ahol korszerű esketőterem és pár irodahelyiség kap majd helyet. Az új épületszárny földszintjére szerelték fel a biomasszás, száz kilowatt teljesítményű kazánt, és itt őrlik a fűtéshez szükséges faanyagot is.

Cseh József polgármester ismertette: a beruházás a Megújuló energiaforrások program révén valósult meg. Rendkívül takarékos és praktikus fűtési rendszerről van szó, olyan tüzelőanyagot hasznosít, amit egyébre nem is lehetne felhasználni. A közel egy hónapos próbafűtés után az a tapasztalatuk, hogy nagyon jól bevált, tökéletesen működik. Idén az egykori bikaistálló helyén egy 250–300 köbméter őrlemény tárolására alkalmas raktár is elkészült. Az egy fűtési idényre szükséges őrlemény 150–200 köbméter. Mindez kiegészül egy fotovoltaikus parkkal – hangsúlyozta az elöljáró –, amely képes lesz három kilowatt áramot is előállítani. Jövőre marad a területrendezés, amire a látványterv már elkészült.

Cseh József azt is elárulta, hogy a közeljövőben pályázati pénzből a közintézményeket szeretnék felszerelni biomasszás fűtési rendszerrel és pár magánház-tulajdonos is jelentkezett, akik ily módon szeretnék megoldani a lakásuk fűtését és meleg vízzel való ellátását.