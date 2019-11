Tokajon zajlott az elmúlt héten a Földész Fórum sorozatának XVIII. rendezvénye (az előzőt az év elején tartották Illyefalván). A Gazdától gazdáig a Kárpát-medencében elnevezésű tapasztalatcserét és munkalátogatást a Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete, az illyefalvi LAM Alapítvány és az AgroSIC Közösségek Közötti Társulás szervezte. A háromszéki szervezőknek köszönhetően az eseményen közel húszszemélyes székelyföldi küldöttség is részt vehetett, amelyet Klárik Attila LAM-igazgató, valamint Orbán Miklós, az alapítvány koordinátora, felnőttképzési programfelelőse vezetett. A delegációban állattenyésztők, növénytermesztők, kézműves élelmiszereket előállító termelők kaptak helyet, valamint a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének két falugazdásza is.

A fórum munkálatait dr. Ratkos József, a Keleti Kapu Egyesület elnöke vezette, s olyan neves előadók szólaltak fel, mint professzor dr. Márai Géza, a gödöllői Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense, Smuk Tibor tanár, a Júlia Biomalom Kft. igazgatója vagy Mester Károly jeles agrármérnök. Jelenlétük meghatározta az előadások tartalmát, sok esetben tudományos vitába bocsátkoztak egymás között – a hallgatóság legnagyobb örömére.

A LAM Alapítvány hat éve tagja a Földész-mozgalomnak, a költségek egy részét magára vállalva részt vesz a szervezésben is. Klárik Attila LAM-igazgatótól azt kérdeztük, miért tartják fontosnak a mozgalomban való részvételt, az események támogatását? Mint mondta, ennek több oka is van, a LAM élharcosa az ökológiai gazdálkodásnak, filozófiájának részeként kezeli, tanfolyamok révén is kapcsolódik ehhez. „Ugyanakkor fontos a gazdák tapasztalatcseréje is, Kárpát-medencei térségben gondolkodunk, és ezt már a magyar kormány politikai felelősségvállalása előtt is tettük. Áldozunk a szakmai tapasztalatcserére, tapasztalatszerzésre a Pannon-forrás hálózat részeként is, ott leginkább a felnőttoktatásban. A Földész mozgalomban az ökológiai gazdálkodásban részt vevők, a biotermékek előállítói vannak előtérben. Nyilván, az észérvek szem előtt tartásával, hiszen egy gazdának nehéz megélnie csak bio- vagy ökotermelésből. De meg kell találni az egyensúlyt, hiszen ma ez már szükségszerű is” – hangsúlyozta az igazgató.

Orbán Miklós elmondta: nagyra értékeli a fórum szakmaiságát, a résztvevők betekintést nyerhettek az egészséges táplálkozás követelményeibe, a szervezetre nem káros alapanyagok előállításának titkaiba is. Hasznosnak nevezte a szőlészetekben, borászatokban tett látogatásokat is, ahol a székelyföldiek számos új információt szerezhettek. Kiemelten méltatta a delegáció által meglátogatott hercegkúti sváb közösség összefogását. Nekik sikerült pályázati támogatással modern borászatot létesíteniük, ahol megoldást kaptak a szőlő feldolgozására, de a bor értékesítésére is. Orbán azt is megjegyezte: a kis településen látszik Rák József polgármester odaadó, közösségformáló munkájának eredménye, példaképe lehet a községvezetőknek.

A LAM tagja a Keleti Kapu Ökotermesztők és Forgalmazók Egyesületének, az érdemek elismeréseként a tokaji fórumon bejelentették: Klárik Attilát alelnöknek nevezték ki, munkájában Orbán Miklós támogatja.