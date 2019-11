Az Európai Unió külügyminiszteri tanácsa úgy döntött, hogy elfogadja, ezzel az Európai Parlament elé terjeszti az új Európai Bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslatot, amelyben Várhelyi Olivér mint a bővítési portfólióra jelölt magyar biztos is szerepel – közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter tegnap Brüsszelben az MTI-nek nyilatkozva. Ezt megelőzően a tagállamok kormányai ugyancsak tegnap hivatalosan is elfogadták a Bizottság tagjainak névsorát.

Szijjártó Péter szerint az uniós tagországok külügyminisztereiből álló tanácsnak ezzel a döntésével véglegessé vált azon nemzetközi bevándorláspárti erők törekvéseinek kudarca, amelyek folyamatosan próbálták megakadályozni, hogy a magyar kormány jelöltje tölthesse be a bővítési biztosi portfóliót. „Ezzel a döntéssel immáron biztossá vált, hogy a magyar biztos az új Európai Bizottság egyik legfontosabb pozícióját töltheti be, hiszen az Európai Unió bővítési politikája az egyik legfontosabb uniós politika, és az Európai Unió jövője szempontjából az egyik legnagyobb jelentőségű terület” – közölte a miniszter. Szerinte az Európai Unió sikere azon múlik: képes lesz-e a bővítésre, képes lesz-e az új tagokat integrálni, különösen a Nyugat-Balkán területén. Ez rendkívül fontos a régió biztonsága tekintetében, valamint gazdasági és politikai szempontból is, hiszen a bevándorlási útvonalak ezen a területen haladnak keresztül. Az ott található országok integrálása azt is jelentené, hogy az Európai Unió a védvonalát messzebbre, délebbre tudná kitolni – fűzte hozzá Szijjártó Péter.

Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november 1-jén lépett volna hivatalba, azonban ezt három – a magyar, a román és a francia – biztosjelölt európai parlamenti elutasítása miatt el kellett halasztani. Az új bizottság a tervek szerint december 1-jén kezdi meg munkáját. Az Európai Parlament plénuma november 27-én szavaz az új összetételű Európai Bizottság jóváhagyásáról. Az új összetételű testület hivatalba lépéséig Jean-Claude Juncker mostani elnök és a biztosi testület jelenlegi tagjai maradtak a posztjukon ügyvivőként.