A lengyel Artego Bydgoszcz ellen hazai környezetben elvesztett mérkőzés után utazott Törökországba a Sepsi-SIC csapata, amely annak érdekében lép pályára, hogy életben tartsa továbbjutási esélyeit: ezért győzni kellene a Galatasaray együttesével szemben, vagy a legrosszabb esetben is 16 pont alatti vereséggel kéne hazatérni Isztambulból. A zöld-fehérek a küzdelemsorozat előző körében 50–76-ra kaptak ki a Sepsi Arénában az Artegótól, korábban 81–74 arányú idegenbeli sikert könyveltek el a svéd Lulea BBK alakulat ellen, saját közönségük előtt 78–62-re nyertek mai ellenfeleikkel szemben, míg a sorozat nyitókörében 72–67-re veszítettek a Bydgoszcz otthonában. Lányainkhoz hasonlóan, mai vendéglátóink is 2/2-es győzelmi mutatóval rendelkeznek: az 5. fordulóban 72–67-re győztek Svédországban, ezt megelőzően 79–75-re veszítették el lengyelországi kiszállásukat, de kikaptak a Sepsi-SIC-től is és 74–55-re nyerték meg a Lulea BBK elleni párharc odavágóját.

A roppant kiélezett és parázs mérkőzésre készülő csapatokból mindkét oldalon hiányzik egy-egy kulcsember: a Sepsi-SIC együttesétől távozott Shae Marie Kelley, ugyanis az amerikai erőcsatárnak a zöld-fehérekkel való szerződése lejárt, a hosszabbításról pedig nem sikerült megegyezni a 28 éves kosárlabdázóval, aki a francia élvonalban folytatja pályafutását; a túloldalon a román válogatott Claudia Cuic ponterős játéka fog hiányozni, aki a sepsiszentgyörgyi odavágón sérült le. Nálunk viszont bekerült az utazó keretbe az amerikai Alyssia Brewer, aki a múlt heti Agronómia Bukarest elleni bajnokin 13 percet játszott és 3 pontot szerzett.

Ha az eddigi meccseken mutatott teljesítményük alapján hasonlítjuk össze a két csapatot, akkor kiderül, hogy a Sepsi-SIC játékosai összességében nagyobb hatékonysággal dobnak kosárra, ám a palánk alatti játékban a törökök a jobbak. A szerzett labdák terén Zoran Mikes tanítványai jobb statisztikai mutatóval rendelkeznek, de ugyanez érvényes az ellentámadásokból, a festékből vagy éppen a kispad által szerezett pontok esetében is. Lányainknak minden tudásukra szükségük lesz, hogy egy újabb bravúrt mutassanak be a nagy múltú, egyszeres Euroliga- és kétszeres Európa-kupa-győztes Galatasaray gárdájával szemben. Nem lehetetlen a küldetésük, ám Gödri-Părăuéknak mindenképp összeszedettebb, jobb játékra van szükségük, mint amit hazai környezetben mutattak az Artego Bydgoszcz ellen. Nincs legyőzhetetlen csapat, így tehát hajrá, lányok és hajrá, Sepsi-SIC!

A négyes másik párharcát csütörtök este rendezik meg. Itt az E-csoportot hibátlan mérleggel vezető Artego Bydgoszcz a sereghajtó és még nyeretlen Lulea BBK alakulatát fogadja.

Csoportunk állása az 5. forduló előtt: 1. Artego Bydgoszcz (4/0) 8 pont, 2. Sepsi-SIC (2/2) 6 pont, 3. Galatasaray (2/2) 6 pont, 4. Lulea BBK (0/4) 4 pont. (tibodi)