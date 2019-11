Betörtek a drezdai kincstárba

Következő írásunk

Révbe csak türelem árán lehet jutni, azaz ki kell várni az idők múlását. Ha falvakról beszélünk, ez annyit jelent, hogy be kell várni a régi pályázatok befutását, de gyakran azt is, hogy tovább kell dolgozni azon is, amiről már azt hinnénk, hogy elveszett álom, zsákutcába jutott tervezés. Igaz ez az állítás az alvidéki községközpontra, de még hangsúlyozottabban a hozzá tartozó Kökösbácstelekre is, mert a sorozatos árvizek, az ismétlődő káresetek miatt a zömében román nemzetiségűek által lakott település nevét már a fővárosi hatalmasok is ismerik, s miként azt Silviu Tăraș megbízott polgármester elmondta: nem volt olyan magas bukaresti fórum, tévéstáb, amely meg ne látogatta volna őket, nem is egy alkalommal, s a látogatók közül nem maradt ki Dăncilă volt miniszterelnök asszony sem.